Türk Mermeri Dünyada İlk Sırada - Son Dakika
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Türk Mermeri Dünyada İlk Sırada

17.06.2026 15:27
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Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Türkiye'nin mermer ihracatında dünya birincisi olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye'nin özellikle ham ve işlenmiş mermer ihracatında dünyada ilk sırada yer almasının, Türk mermerinin uluslararası pazarlarda ulaştığı itibarı göstermesi bakımından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar termal bir oteldeki Afyonkarahisar 2. Blok Mermer Fuarı'nın açılış töreninde, Afyonkarahisar'da üretilen mermerin yıllardır hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı coğrafyalarında kalitenin, estetiğin ve dayanıklılığın sembolü olarak kullanıldığını dile getirdi.

Bugün Türk doğal taşının yalnızca rezerv büyüklüğüyle değil, işleme kapasitesi, ürün kalitesi, tasarım kabiliyeti ve ihracat tecrübesiyle de dünya pazarlarında çok güçlü bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Ağar, şunları kaydetti:

"Doğal taş ihracatında dünyada Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya'dan sonra üçüncü sırada yer alan ülkemizin dünya ihracatının yüzde 12,7'lik bir kısmını gerçekleştirmesi, sektörümüzün küresel ölçekte ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu da açıkça ortaya koyuyor. Özellikle ham ve işlenmiş mermer ihracatında ise dünyada ilk sırada yer almamız, Türk mermerinin uluslararası pazarlarda ulaştığı itibarı göstermesi bakımından son derece kıymetli."

-"Afyonkarahisar, mermer sektörümüzde stratejik bir konuma sahiptir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da Türk mermerinin dünyaca tanınmış mekanlarda kullanıldığına dikkati çekti.

Bu zenginliğin en değerli merkezlerinden birinin ise hiç şüphesiz Afyonkarahisar olduğunu belirten Tancan, "Bugün Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren 1441 aktif sektör işletmesi hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Bu güçlü üretim altyapısı, girişimci ruhu ve yetişmiş insan kaynağıyla Afyonkarahisar, mermer sektörümüzde stratejik bir konuma sahiptir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin mermer üretim ve ihracatının merkezi olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın Türkiye'de en çok doğal taş ihracatı gerçekleştiren üçüncü il olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, 2,1 milyar dolar ihracatla Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya'dan sonra en fazla doğal taş ihraç eden üçüncü ülke konumundadır. Bu fuarımız, ülkemizin ve şehrimizin buradaki konumunu daha ileriye taşıma noktasında müthiş bir imkan ve fırsat." diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ise devlet olarak yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Ağar ve Tancan'a hediye takdim edildi.

Daha sonra protokol üyeleri, bando takımı eşliğinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ne yürüdü.

Burada, Afyonkarahisar 2. Blok Mermer Fuarının açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, birlikte stantları gezerek iş insanlarıyla sohbet etti.

Fuar, 20 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Mermeri Dünyada İlk Sırada - Son Dakika

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