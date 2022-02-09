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Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı - Son Dakika

Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı

09.02.2022 16:09

Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardıYALOVA Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli cihaz sayesinde meyve, sebze, mantar ve çiçek gibi ürünlerin soğuk hava depolarındaki bekleme süresi 2 kata kadar arttı.

Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı

YALOVA Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli cihaz sayesinde meyve, sebze, mantar ve çiçek gibi ürünlerin soğuk hava depolarındaki bekleme süresi 2 kata kadar arttı. Özel geliştirilen sensörle depolanmada yaşanan kayıplar ise yüzde 30 oranında azaldı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve özel bir firma tarafından hayata geçirilen Kontrollü Atmosfer Muhafaza ve Takip Sistemi Projesi tamamlandı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında geliştirilen cihaz sayesinde soğuk hava depolarındaki ürünlerin bekleme süresi iki kat arttı. Depolarda yaşanan ürün kaybı ise yüzde 30'lara kadar azaldı.

"Bu ürün ticarileşip gelir getirecek hale gelene kadar manevi desteğimizi sürdüreceğiz"

Projenin tamamlanması nedeniyle Merkez Araştırma Enstitüsü Salonu'nda program düzenlendi. Burada konuşan TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İlhan Aydın, projeye 2,3 milyon TL destek verdiklerini söyledi. Proje ortağı firmanın da 1,1 milyon TL katkı sağladığını anlatan Aydın, "Ciddi bir proje fakat sağlıklı bir şekilde bitmesi bizim için yeterli değil. Biz gerek enstitümüz gerekse merkez olarak takip etmeye devam edeceğiz. Bu ürün ticarileşip gelir getirecek hale gelene kadar manevi desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye'de ürettiğimiz meyvelerdeki ağırlık kaybını yüzde 10 bile iyileştirmesi, bizim toplam ürün üretimimizi yüzde 10 arttırması demektir. Artık topraklar, alanlar doydu. Üretimi daha da arttırmak çok zor. Genetik kapasitenin sonuna geldik. Artık tasarruf etme, koruma, daha kıymetli hale getirip değerini arttırma dönemi. Bunun için bu projeyi çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Enstitü Müdürü Yılmaz Boz da çalışmanın önemine değindi.

Proje ortağı firmanın Genel Müdürü Baran Baykurt Emiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk hava depolarında bekletilen ürünlerin 7 gün 24 saat uzaktan anlık durumları gözlendiğini ifade etti.

Cihazla ilgili bilgi veren Emiroğlu, "Daha önce atmosfer koşulları el cihazlarıyla ölçülüyordu. Biz yerli ve milli olarak kablosuz sensör ürettik. Kontrollü atmosfer modüller meyvelerin, sebzelerin, çiçeklerin, mantarların depolama süresini iki kat kadar artırabiliyor. Kayıpları da depolarda önleyebiliyoruz. Bu sensörlerle kullanıcılar telefon, tablet ve bilgisayarlarından ürünlerinin depolama ömrünü görebiliyorlar. Ne zaman satmaları gerektiği konusunda da uyarılar alıyorlar" diye konuştu.

Programa, Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da takip etti.

Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı
Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı
Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı
Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı
Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı
Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı
Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı
Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı
Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı
Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı

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Türkiye, Mantar, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk mühendislerinin geliştirdiği cihaz, ürün depolama süresini iki katına kadar çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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