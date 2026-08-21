Türk Müteahhitler REKOR Kırdı! - Son Dakika
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Türk Müteahhitler REKOR Kırdı!

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2026 ENR listesinde Türk firmaların sayısı 48'e yükseldi, dünya ikincisi oldu.

ENR dergisinin 2026 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması" listesinde yer alan Türk şirketlerinin sayısı 48'e yükseldi ve75 firmayla ilk sırada bulunan Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması arasında yer alan Türk şirketlerinin sayısı 48'e yükseldi. Türk müteahhitlik firmaları, 2025 yılında yurt dışında 24,9 milyar dolarlık proje üstlenirken, Türkiye firma sayısında Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Türk müteahhitlik sektörü, uluslararası alandaki başarısını yeni bir rekorla sürdürdü. Engineering News-Record (ENR) tarafından yayımlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması" 2026 listesinde yer alan Türk firma sayısı 48'e yükseldi. ENR'nin 2026 listesine göre Türkiye, 75 firmayla ilk sırada bulunan Çin'in ardından 48 firmayla ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin listede yer alan firma sayısı 2024'te 43, 2025'te ise 45 olmuştu.

Türk müteahhitlik firmalarının 2025 yılında üstlendiği uluslararası projelerin toplam değeri ise 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 2024 yılında 20,8 milyar dolar seviyesindeydi. Türk firmalarının gerçekleştirdiği uluslararası projelerin toplam 250 firmanın proje büyüklüğü içerisindeki payı yüzde 4,5 oldu. Proje değerleri bakımından Türkiye, geçen yıla göre iki basamak yükselerek dünya yedinciliğine çıktı. Türkiye; Çin, Fransa, İspanya, ABD, Güney Kore ve İtalya'nın ardından yer alırken Japonya, Hollanda ve Hindistan'ı geride bıraktı.

ENR 2026 listesinde 7 Türk firması dünyanın en büyük 100 uluslararası müteahhitlik firması arasına girerken, 2 Türk firması da ilk 50'de yer aldı. ENR'nin verilerine göre dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasının toplam gelirleri de 2025 yılında yüzde 9,7 artarak 550,6 milyar dolara yükseldi. Uluslararası müteahhitlik sektöründe jeopolitik belirsizlikler, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, maliyet artışları, nitelikli iş gücü eksikliği ve iklim değişikliğine bağlı olumsuz hava şartları öne çıkan sorunlar arasında yer aldı.

Türk teknik müşavirlik firmaları da listede

ENR'nin "En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması" 2026 listesinde yer alan Türk firma sayısı da geçen yıla göre 1 artarak 9'a yükseldi. Türkiye, firma sayısı bakımından ABD, Çin, İtalya, Güney Kore ve İspanya'nın ardından Japonya ile birlikte altıncı sırada yer aldı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk müteahhitlik sektörünün 1972'de başlayan yurt dışı faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 138 ülkede 567,8 milyar doların üzerinde 12 bin 952 proje üstlenildi. Türk firmaları ayrıca 138 ülkede yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde 3 bin 177 uluslararası teknik müşavirlik projesi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının uluslararası pazarlarda yeni projeler üstlenmelerini desteklemek amacıyla ticari diplomasinin imkanlarını kullanmayı sürdürecek. Bu kapsamda başta Libya ve Irak olmak üzere sektörün güçlü olduğu pazarlarda ikili temaslar, üst düzey görüşmeler ve ticaret heyetleriyle firmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Bakanlık ayrıca Avrupa'da Portekiz ve Romanya gibi pazarlarda faaliyetlerin artırılmasına, Ukrayna ve Suriye'nin yeniden imar süreçlerinde Türk firmalarının etkin rol üstlenmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesini planlıyor. İngiltere ve Japonya ile üçüncü ülkelerde yürütülen işbirliği programları kapsamında da yeni pazarlara erişim ve proje finansmanına ulaşım imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Müteahhitler REKOR Kırdı! - Son Dakika

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