Türk Müteahhitler Suriye'yi 5 Yılda Yeniden İnşa Edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Müteahhitler Suriye'yi 5 Yılda Yeniden İnşa Edecek

Mustafa Karslıoğlu, Suriye'nin 5 yılda yeniden inşa edilebileceğini belirtti.

10.12.2024 22:38
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Türk müteahhitler, Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için hazır

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Mustafa Karslıoğlu:

"Suriye'yi 5 yılda ayağa kaldırırız"

ADANA - Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrası Türk müteahhitler, Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için hazır olduklarını söyledi.

Esad rejimine karşı mücadele veren muhalif gruplar, başkent Şam'a girip kontrolü ele geçirdi. Beşar Esad ülkeyi terk etti. 13 yıldır süren iç savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası için Türk müteahhitler talip oldu.

"Bölgede inşaatlara talibiz"

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, Suriye'yi ayağa kaldırmak için hazır olduklarını belirterek, "Musul'a nasıl inşaat için gidiyorsak Suriye'yi ayağa kaldırmak için hazırız. Suriye'de zaten hükumetimiz aracılığıyla sınıra yakın yerlerde altyapı, hastane ve sınır güvenliği gibi inşaatları yapmaktaydık. Şimdi de daha içeriye Şam'a kadar uzanan bir bölgede inşaatlara talibiz. Bizler bu konudaki tecrübelerimize güveniyoruz. Önce içeride tamamen silahlı kuvvetlerin oradan ayrılıp burada yaşayanların oraya gitmesi ve güvenliğin oturması lazım" ifadelerini kullandı.

"Buruk bir heyecanımız var"

Müteahhitlerin buruk bir heyecan yaşadığını anlatan Karslıoğlu, "Buruk bir heyecanımız var. Bu heyecanı sadece menfaate dönüştürmek istemiyoruz. Kapı komşumuzdaki bütün insanları insanca yaşama hakkını elde etmeleri için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

"Suriye'yi 5 yılda ayağa kaldırırız"

Suriye'nin 5 yılda ayağa inşasının yapılabileceğini vurgulayan Karslıoğlu, "Girmediğimiz, görmediğimiz yerler var. Önce onların tespiti lazım. Döküntüleri görmemiz lazım ve geçici hükümet ile bizim hükumetimizin istişare etmesi lazım. Benim tahminlerime göre Suriye'yi 5 yılda ayağa kaldırırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Karslıoğlu, Akdeniz İnşaat, Politika, Ekonomi, İnşaat, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Müteahhitler Suriye'yi 5 Yılda Yeniden İnşa Edecek - Son Dakika

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