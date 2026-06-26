Türk Müteahhitler Ukrayna'nın Yeniden İnşasında Rol Alacak - Son Dakika
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Türk Müteahhitler Ukrayna'nın Yeniden İnşasında Rol Alacak

26.06.2026 11:13
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Türk müteahhitler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Ukrayna'nın yeniden inşasında aktif rol hedefliyor.

Bugüne kadar Ukrayna'da inşaattan altyapı projelerine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Türk müteahhitleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi halinde ülkede hem savaşın yol açtığı hasarın giderilmesinde hem de ülkenin yeniden imarında aktif rol almayı hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Türk müteahhitleri, son 50 yılda 138 ülkede yaklaşık 13 bin projeyi tamamlarken, üstlenilen projelerin toplam değeri 562 milyar dolar oldu.

Özellikle Avrupa, Asya, Orta Doğu, Amerika ve Afrika'da birçok projeye imza atan Türk firmaları, konut, tünel, köprü, demir yolu, ticaret merkezi, metro, endüstriyel tesis ve petrol/doğal gaz rafinerisi gibi yüksek katma değerli yatırımlarla uluslararası müteahhitlik pazarında önemli bir konuma ulaştı.

Ukrayna'da savaş sonrasında öncelik konut, yol ve enerji tesisleri

Türk müteahhitler, halihazırda yurt dışında üstlendikleri projelerin yanı sıra bölgesel savaşlar nedeniyle ortaya çıkan yeniden yapılanma ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarda da aktif görev almayı hedefliyor. Bu kapsamda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi halinde Ukrayna'nın yeniden inşa süreci, ülkenin en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Türkiye ile Ukrayna arasında 2024'te kurulan "Yeniden İnşa Görev Gücü" doğrultusunda ülkede ulaştırma altyapısı, köprüler, yollar, enerji tesisleri, konutlar ve sosyal donatı alanlarının oluşturulmasına öncelik veriliyor.

Türk firmaları, halihazırda Ukrayna'da savaşın yol açtığı hasarın giderilmesine yönelik projelerde görev alırken, savaş sonrasındaki inşaat ve imar süreçlerinin hız kazanmasıyla yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması bekleniyor.

"Ukrayna'da rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarımız var"

Onur Grup Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Baturay Konak, firmanın 2002 yılından beri uluslararası müteahhitlik hizmeti verdiğini belirtti.

Şu ana kadar 13 farklı ülkede çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Konak, halihazırda Suudi Arabistan, Ukrayna, Moldova, Romanya ve Türkiye'de faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Konak, genellikle altyapı ve ulaştırma projeleri gerçekleştirdiklerine, son iki yıldır ise özellikle enerji istasyon ve santralleri yapmaya başladıklarına işaret etti.

Ukrayna'da 2003 yılında yerel bir proje gerçekleştirerek çalışmalara başladıklarına dikkati çeken Konak, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'da şu ana kadar yaklaşık 6 bin kilometre yol inşaatı gerçekleştirdik, 5 havalimanı yaptık, yaklaşık 45 bin metre altyapı inşa ettik. Savaş döneminde de ülkede kalmaya ve Ukrayna'ya destek vermeye devam ettik, sıcak bölgelerde el değiştiren topraklarda bile yaklaşık 80 kilometre mayın temizliği ve yol tamirleri yaptık. Ukrayna'da inşaatın haricinde otelcilik, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarımız var, çeşitli endüstri tesislerinde üretim tesislerimiz var."

"Ukrayna'nın farklı alanlarda Türk müteahhitlerine ihtiyaç duyacağına inanıyorum"

Konak, savaş nedeniyle Ukrayna'nın önceliklerinin savunma ve stratejik ihtiyaçlar yönünden değiştiğini ancak inşaata gereksinimin sürdüğünü kaydetti.

Ülkenin yeniden imar sürecinde bazı formalitelerin yatırımcıyı daha kolay içeri alabilecek şekilde düzenlenmesinin önemini vurgulayan Konak, "Türk müteahhitlerin daha hızlı bu sürece girebilmesi, daha kolay yatırım yapabilmesi için de destekler bekliyoruz. Ukrayna'nın farklı alanlarda Türk müteahhitlerine ihtiyaç duyacağına inanıyorum. Türk müteahhitler de her zaman bu tür zor coğrafyalarda ellerinden geleni yapıyorlar. Diğer ülke müteahhitlerinden çok daha flexible (esnek) çalışabiliyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Müteahhitler Ukrayna'nın Yeniden İnşasında Rol Alacak - Son Dakika

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