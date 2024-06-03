Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk müteahhitlerinin Kosova'da 1,5 milyar avroluk projelerinin olduğunu ve 10 bine yakın istihdam sağladığını belirtti.

Olpak, DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Kosova İş Forumu'nda, Türkiye'nin 2008'de Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan az sayıda ülkeden biri olduğunu söyledi.

O günden bu yana iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılmasına da önem verdiklerini belirten Olpak, "Bu amaçla 2013'ten bu yana JETCO Mekanizması, 2019'dan bu yana da FTA'mız var. Kosova'da toplam yatırımlarımız 430 milyon avroya ulaştı ve bu rakamla Kosova'ya doğrudan yabancı yatırım açısından 6. ülkeyiz." diye konuştu.

"Türk müteahhitlerinin Kosova'da 1,5 milyar avroluk projeleri var ve 10 bine yakın istihdam sağlıyor." diyen Olpak, Türk bankalarının da Kosova'da hizmet verdiğini anlattı.

Olpak, "Türkiye'nin Kosova'ya başlıca yatırımları havalimanı işletmeciliği, elektrik dağıtımı ve altyapı projeleri. Aramızdaki ikili ticaret hacmi 750 milyon dolar civarında. İşbirliğimizi geliştirmemize yardımcı olacak birkaç noktanın altını çizeyim. Türk müteahhitleri ve teknik danışmanlar Kosova'daki altyapı yenileme projelerine daha fazla katılmak istiyor. Tarım, sanayi, madencilik, turizm, hizmetler ve enerji aramızdaki diğer işbirliği alanları." şeklinde konuştu.

Olpak, "Türkiye olarak sadece Avrupa ile Gümrük Birliği anlaşmamız yok, 28 ülkeyle de Serbest Ticaret Antlaşmamız var. Türkiye'ye yatırım yaparsanız 1 milyarın üzerinde bir nüfusa ulaşabilirsiniz." dedi.

Dünya ekonomisindeki bir diğer önemli trendin ise hizmet ticaretinin rolünün artması olduğuna vurgu yapan Olpak, Türkiye'nin hizmet sektöründe de fırsatlar sunduğunu, önemli sayıda yabancı öğrencinin üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih ettiğini aktardı.

Türkiye'deki üniversitelerde binden fazla Kosovalı öğrenci olduğunu ve daha fazlasını beklediklerini belirten Olpak, "Öne çıkan bir diğer hizmet sektörü ise sağlık sektörüdür. Türkiye'nin uzun süredir sağlık sektöründeki yatırımları artık birçok ülke için değerli bir örnek teşkil edecek seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Olpak, iş dünyası temsilcileri olarak ekonomik ve yatırım ilişkilerinin mucizelere dönüşmesi için daha çok çalışacaklarına inandığını kaydetti.

"Türk yatırımları Kosova'daki en büyük 10 yabancı yatırım arasında yer alıyor"

DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Batuhan Özdemir de ortak tarihi ve köklü dostluk bağları olan iki milletin, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için bu temeller üzerinde gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Tarihi ve kültürel bağların halkların arasındaki dostluğu ve işbirliğini önemli ölçüde güçlendirdiğini belirten Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ticari ilişkilerimiz de sürekli gelişiyor. Türk yatırımları Kosova'daki en büyük 10 yabancı yatırım arasında yer alıyor. Türk yatırımları eğitimden imalata, bankacılıktan altyapıya, enerjiden sağlık sektörüne kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Kosova'nın refah yolculuğundaki varlığımız, ülkenin ekonomik potansiyeline duyulan güvenin açık bir ifadesi olan güçlü varlığımızda açıkça görülmektedir.

Kosova'nın hızla artan tüketim malları ithalatı çok sayıda yatırım fırsatı sunuyor. Madencilik, demir çelik ürünleri, tarım, ev tekstili, hazır giyim, ilaç ve plastik ürünler gibi sektörler önemli potansiyel barındırıyor. Buna ek olarak, büyüyen inşaat ve enerji sektörleri, özellikle konut, altyapı projeleri ve sağlık hizmetleri alanlarında umut verici yatırım yolları sunuyor. İki ülke AB'ye entegrasyonunu ve düzenlemelerini sürdürürken, yeşil geçiş konusundaki işbirliğimizi tüm yönleriyle geliştirmeye tamamen açığız."