Türk Mutfağı Haftası Başladı

21.05.2026 23:28
Bakan Bolat, Türk Mutfağı Haftası'nın yerel ürünleri tanıtma ve kültürel mirası aktarma önemini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yerel ürünlerimizin, coğrafi işaretli değerlerimizin ve geleneksel lezzetlerimizin dünyaya tanıtımına önemli katkılar sunan Türk Mutfağı Haftası'nın, sahip olduğumuz köklü medeniyet mirasının gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ilan edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla 5'inci kez kutlanıyor.

Türk mutfağı asırlardır üretimin, paylaşmanın, bereketin ve medeniyet birikimimizin en güçlü taşıyıcılarından biri olmuştur. Anadolu'nun dört bir yanından sofralarımıza ulaşan bu zengin miras, kültürümüzü, geleneklerimizi ve kadim değerlerimizi geleceğe taşımaktadır.

Yerel ürünlerimizin, coğrafi işaretli değerlerimizin ve geleneksel lezzetlerimizin dünyaya tanıtımına önemli katkılar sunan Türk Mutfağı Haftası'nın, sahip olduğumuz köklü medeniyet mirasının gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

