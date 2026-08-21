Türk Öğrencilerden 15 Uluslararası Madalya - Son Dakika
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Türk Öğrencilerden 15 Uluslararası Madalya

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Türk öğrenciler, uluslararası olimpiyatlarda 15 madalya kazanarak ülkeyi gururlandırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk öğrencilerin 4 uluslararası olimpiyatta 15 madalya kazandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden genç bilim insanlarının elde ettiği başarılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Kacır, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen "2202 Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında desteklenen öğrencilerin, bilgisayar, yapay zeka ve coğrafya dallarında düzenlenen 4 ayrı uluslararası organizasyonda toplam 15 madalya kazanarak büyük gurur yaşattığını ifade etti.

Gençlerin bilim olimpiyatlarından madalyalarla döndüğünü belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında desteklediğimiz gençlerimiz kazandıkları madalyalarla bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 1 altın madalya, 2 gümüş madalya, 1 bronz madalya, Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenen 10. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 2 gümüş madalya, 2 bronz madalya, Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen 3. Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerimiz 3 gümüş madalya ve İstanbul'da düzenlenen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 4 gümüş madalya kazandı."

Kacır, Türkiye'yi başarıyla temsil ederek ülkeyi gururlandıran öğrencileri kutladı.

Bilgisayar olimpiyatında biri altın 4 madalya

Açıklamadaki bilgilere göre, Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen, 97 ülkeden 375 yetenekli öğrencinin yarıştığı 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'na katılan gençler, organizasyonu 4 madalyayla tamamladı.

Bilgisayar alanında gençlerin teşvik edilmesi amaçlanan organizasyonda Ahmet Emre Gürdal altın madalya kazanırken, Ahmet Alp Orakçı ve Yunus Emre Artal gümüş, Noyan Cantürk bronz madalyanın sahibi oldu.

Litvanya'nın Kaunas şehrinde 25 ülkeden 100 genç yeteneğin katılımıyla düzenlenen 10. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda da Mahmut Efe Micozkadıoğlu ve Osman Eymen Karaoğulları gümüş madalya elde ederken, Mahir Alp Taşkın ve Zehra Didar Menteşoğlu bronz madalya kazandı.

Yapay zeka olimpiyatında 3 madalya

Kazakistan'ın Astana kentinde 108 ülkeden 473 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatı kapsamında Türkiye'yi temsil eden öğrenciler de önemli başarıya imza attı.

Yapay zeka alanındaki yarışmada, Teoman Ata Korkmaz, Ahmet Alp Orakçı ve Mustafa Selim Özekinci gümüş madalya kazandı.

Ev sahipliğini Türkiye'nin üstlendiği, İstanbul'da 50 ülkeden 184 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nı da öğrenciler madalyayla tamamladı.

Genç bilim insanları Emir Kerem Kılıç, Mehmet Efe Benderlioğlu, Ege Çetin ve İhsan Kubilay Akyel, 4 gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Öğrencilerden 15 Uluslararası Madalya - Son Dakika

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