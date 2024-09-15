Türk Otomotiv Firmaları Almanya'da İhracat Hedefini Büyütüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Otomotiv Firmaları Almanya'da İhracat Hedefini Büyütüyor

Türk Otomotiv Firmaları Almanya\'da İhracat Hedefini Büyütüyor

OİB öncülüğünde 339 Türk firması, Automechanika Frankfurt 2024'te yeni iş bağlantıları sağladı.

15.09.2024 11:47
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Türk otomotiv firmaları, Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde Türkiye'nin bu alanda en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'da düzenlenen Automechanika Frankfurt 2024 fuarındaki yerini aldı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, OİB'in Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki organizasyonuyla otomotiv tedarik sanayi sektöründe faaliyet gösteren 339 Türk firmasının katıldığı 10-14 Eylül'deki fuarda yeni iş bağlantıları sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Almanya'nın Türkiye'nin ihracatı bakımından çok önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

Mevcut pazarlarda elde edecekleri büyümelerin, bu bölgelere değer bazında yüksek tutarlarla ihracat yaptıkları için milyar dolarlık artılar kazanmalarını sağlayacağını belirten Çelik, "Almanya'nın otomotiv ürünleri ithalatına baktığımızda yaklaşık 158 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ülkenin otomotiv ithalatında öne çıkan ülkeler Çekya, İspanya, Polonya, İtalya, ABD, Fransa ve Slovakya. Türkiye yaklaşık 5 milyar dolar ile 15'inci sırada yer alıyor. Öncelikli hedefimiz ilk 10 arasına girebilmek." ifadelerini kullandı.

Çelik, ürün grupları bazında Almanya'ya yapılan ihracatta otomotiv tedarik sanayi ürünlerinin ilk sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Ana sanayinde ise sırasıyla binek otomobiller, çekiciler, otobüs minibüs midibüsler, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların en fazla ihracat yaptıkları ürün grupları olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Almanya'nın tüm otomotiv ihracatımızdan aldığı pay ortalama olarak yüzde 15, tedarik sanayi ihracatımızdan aldığı pay ise yaklaşık yüzde 25. Avrupa'nın otomotiv merkezi olarak kabul edilen Almanya'ya yönelik ihracatımız 5 yıldır 4-5 milyar dolar aralığında seyrediyor. Bu büyük pazarın otomotiv ihracatçılarımız açısından öneminin daha uzun yıllar devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla en kısa sürede Almanya'ya yönelik otomotiv ihracatımızı 5 milyar doların üzerine çıkararak istikrarlı şekilde artırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türk Otomotiv Firmaları Almanya'da İhracat Hedefini Büyütüyor - Son Dakika

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