Türk plastik sektörü temsilcileri İKMİB alım heyetinde yabancılarla bir araya geldi

30. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı Plast Eurasia'da, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizasyonunda düzenlenen alım heyeti kapsamında Türk plastik sektörü temsilcileri, Bulgaristan, Cezayir, Kosova ve Şili'den katılan firma temsilcileri ile bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, fuara katılan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Tayfun Demir, İKMİB Denetim Kurulu üyeleri Halil Gökhan Can ve Erkan Aydın, PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz ve PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün katılımcı firmaları ziyaret ederek, başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, plastik sektörünün en önemli fuarlarından olan Plast Eurasia İstanbul'un, 30 yıldır sektörü uluslararası platformda buluşturan ve Avrupa'nın her yıl düzenlenen en büyük plastik endüstrisi fuarı olduğunu kaydetti.

Pelister, fuarın yeni iş birlikleri için önemli bir başlangıç olduğuna inandıklarını ifade etti.

İKMİB olarak fuar kapsamında alım heyeti düzenlediklerini aktaran Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzün ihracatına yönelik potansiyel ülkelerden getirdiğimiz alıcılar ile Türk plastik sektörümüzü buluşturduk. Bu yıl fuarın açılışını TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle ile birlikte gerçekleştirdik. Fuarda plastik sektöründe faaliyet gösteren İKMİB üyesi 137 ihracatçı firmamız katılımcı olarak yer aldı. Plastik sektörü, kimya sektörümüzün 16 alt sektörü arasında, en çok ihracat gerçekleştiren sektör olarak ilk sırada yer alıyor. Bu yıl ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri ihracatı 8,14 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı döneme kıyasla sektör ihracatı yüzde 43,12 arttı. Önümüzdeki dönemde de sektörümüzün performansının artarak devam edeceğini öngörüyoruz."