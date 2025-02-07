Türk Savunma Sanayi Yükselişte

Ekonomi

Bakan Mehmet Fatih Kacır: "Türk savunma sanayiinde yerli sistemlerin payı yüzde 80'lere geldi"

" Türkiye'de halihazırda orta-yüksek teknolojide ihracatımız 90 milyar doları yakaladı"

"Dünyanın dinamik ekonomilerinden biriyiz"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin kendi geliştirdiği yerli ve milli ürün ve sistemlerle dünya çapında başarılar elde ettiği bir alan. Türk savunma sanayiinde yerli sistemlerin payı yüzde 80'lere geldi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'ne katıldı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, dünyada her şeyin çok hızlı değiştiğini vurgulayarak, Türkiye'nin bu dönemin kazanan ülkelerinden biri olacağının altını çizdi. Türkiye'nin Son 20 yıllık performansının buna işaret ettiğini söyleyen Bakan Kacır, "Türkiye'nin kendi büyük dil modelini geliştirmesini önemsiyoruz. Dünyada büyüme hızında elde edebilmiş ülkelerden biri. Çin yüzde 8'in üzerinde büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri yüzde 2 büyüdü, Avrupa Birliği yüzde 1,4 büyüdü. Türkiye yüzde 5,5 büyüdü. Dolayısıyla biz genç nüfusumuzun öncülüğünde gerçekten dünyanın dinamik ekonomilerinden biriyiz" ifadelerini kullandı.

"Türk savunma sanayiinde yerli sistemlerin payı yüzde 80'lere geldi"

Bakan Kacır, "Türkiye bölgesindeki en önemli üretim merkezlerinden biri. Beyaz eşya sektöründe Avrupa'da bir numaralı üreticiyiz, dünyada ikinci büyük ülkeyiz. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarasıyız, güneş paneli üretiminde Avrupa'nın bir numarasıyız, demir, çelik ve çimento gibi birçok sanayi kolunda ilk üçteyiz. Büyük bir üretim gücümüz ve bunun yanında artık iddialı bir teknolojik gücümüz var. Bunun en somut göstergesi savunma sanayi oldu. Türkiye'nin kendi geliştirdiği yerli ve milli ürün ve sistemlerle dünya çapında başarılar elde ettiği bir alan. Türk savunma sanayiinde yerli sistemlerin payı yüzde 80'lere geldi. Bu seviyeler yüzde 20'lerdeydi. Bu noktaya getirdik. Avrupa Birliğinde bu oran yüzde 20'lerde" açıklamalarında bulundu.

Bakan Kacır, dünyanın en büyük teknoloji festivalleri ile gençlerin teknoloji geliştirme yolculuğuna katılımını hızlandırdıklarının altını çizerek, "Geçtiğimiz yıl Teknofest'te 1 milyon 600 bin gencimiz 45 yarışmaya katıldı. Türkiye'nin dört bir yanında deney yap atölyeleri kuruyoruz" dedi.

"Türkiye'de halihazırda orta-yüksek teknolojide ihracatımız 90 milyar doları yakaladı"

Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünyanın bütün coğrafyalarında yerli üretim, yerinde üretim yerli teknoloji motivasyon haline geldi. Türkiye'de kendi özgün yaklaşımıyla ilerliyor. Milli teknoloji hamlesi bizim bütün bu süreçleri aslında kamu politikaları ile sunacağız desteğin ana başlığı ve HIT- 30'da bunun en önemli enstrümanlarından biri. 30 milyar doların üzerinde bir destekle Türkiye'nin yüksek teknolojide bir üretim ve ihracat atılımı gerçekleştirmesini amaçlıyor. Türkiye'de halihazırda orta-yüksek teknolojide ihracatımız 90 milyar doları yakaladı. Yüksek teknoloji ihracatımız 9 milyar doları yakaladı biz bunları asla yeterli görmüyoruz toplam ihracatımızın 263 milyar dolara geldiği bir tabloda bizim orta-yüksek ve yüksek teknolojimiz için daha hızlı hareket etmemiz lazım bunun için de şimdi o kadar olduğundan farklı işler yapmamız lazım. HIT-30'u Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlayışla geçtiğimiz Temmuz ayında duyurdu. Yarı iletkenler, batarya teknolojileri, elektrikli araçlar, güneş enerjisi, rüzgar tribünü küresel şirketlerin Türkiye'de AR-GE merkezi kurmalarına yönelik çağrı yaptık. Türkiye'nin taşıdığı fırsatların farkındayız.