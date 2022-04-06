Türk şefin akıllı beslenmeyle ilgili makalesi sınırları aştı - Son Dakika
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Türk şefin akıllı beslenmeyle ilgili makalesi sınırları aştı

06.04.2022 11:23
Türk şefin akıllı beslenmeyle ilgili makalesi sınırları aştı

Masterchef ve Ziraat Mühendisi Deniz Orhun'un, gastronomi dünyasının son dönemdeki önemli trend ve konularından biri olan 'akıllı beslenme' konusunda yazdığı makalesi, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın olan Eurasian Journal Of Agricultural Economics dergisinde yayınlandı.

Masterchef ve Ziraat Mühendisi Deniz Orhun'un, gastronomi dünyasının son dönemdeki önemli trend ve konularından biri olan 'akıllı beslenme' konusunda yazdığı makalesi, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın olan Eurasian Journal Of Agricultural Economics dergisinde yayınlandı.

Master Şef Deniz Orhun, 2022 yılında beslenme düzeninde öne çıkmaya aday yeni bir konuyu iki bilimsel disiplin olan tarım- gıda ilişkileriyle işledi.

Deniz Orhun'un "Eat wisely" (Akıllıca Yemek) orijinal adıyla yer alan makalesi, tarım ekonomisi alanında Türkiye'de doğumlu, uluslararası hakemli Journal Of Agricultural Economics dergisinde yayımlandı. Deniz Orhun, Asya Amerika bilimsel haber araştırmacısı, sinolog ve dil bilimci Pınar Dedeoğlu Meng ile birlikte yaptığı araştırma makalesinin baş editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Handan Giray ve Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu üstlendi.

Makalede gıda okuryazarlığı, mevsimlere uygun beslenmenin temeli olan 24 güneş döngüsüne göre beslenme, makro ve mikro besin elementlerinin daha fazla kaybetmeden yapılan pişirme teknikleri, üreticinin kim olduğunun bilindiği tedarik zincirlerini kullanmanın önemi, yeni trend yiyecekler, üretimden sofraya gelene kadar olan süreçte daha az gıda kaybının nasıl sağlanacağı gibi konular yer aldı. - İSTANBUL

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Ziraat Mühendisi, Deniz Orhun, Gastronomi, MasterChef, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk şefin akıllı beslenmeyle ilgili makalesi sınırları aştı - Son Dakika


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