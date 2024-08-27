Türk Sürücülerinin Schengen Vize Sorunu İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Ekonomi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Türk sürücülerinin yaşadığı Schengen vize problemine dikkat çekmek ve bu sorunun çözülmesi için bir imza kampanyası başlattı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türk sürücülerinin yaşadığı Schengen vize problemine dikkat çekmek ve bu sorunun çözülmesi için bir imza kampanyası başlattı. Change.org üzerinden başlatılan kampanya, Türk sürücülerinin yaşadığı vize sorunlarını gündeme taşımayı, AB ve Türk yetkililerinden acil çözüm talep etmeyi amaçlıyor.

Türk sürücüleri, Avrupa Birliği ülkelerine gidişte ciddi vize engelleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatını olumsuz etkiliyor ve karayolu ile ticaretin durma noktasına gelmesine neden oluyor. Kampanya, bu engellerin kaldırılması ve Türk sürücülerinin vize süreçlerinde kolaylık sağlanması, getirilen engellerin hem AB hem de Türkiye ekonomisine zarar verdiği için kamuoyu oluşturmayı hedefliyor. - İSTANBUL