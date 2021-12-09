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"Türk Tarımının Silikon Vadisi" İTTM, resmen hayata geçti - Son Dakika

"Türk Tarımının Silikon Vadisi" İTTM, resmen hayata geçti

09.12.2021 09:58
"Türk Tarımının Silikon Vadisi" İTTM, resmen hayata geçti

Türkiye'nin ilk borsası İzmir Ticaret Borsası (İTB), 130. yılında resmen hayata geçirdiği İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) projesini tanıttı.

Türkiye'nin ilk borsası İzmir Ticaret Borsası (İTB), 130. yılında resmen hayata geçirdiği İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) projesini tanıttı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İTTM'yi kısaca "Türk Tarımının Silikon Vadisi" olarak tanımladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk, dünyanın da ilk ticaret borsalarından biri olan İzmir Ticaret Borsası, 130. yılını kutlarken yaşadığı dönüşüm hikayesini anlattı. Resmen başlatılan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi projesi hakkında konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İTTM'yi kısaca "Türk Tarımının Silikon Vadisi" olarak tanımladıklarını kaydetti. İTTM'nin Türk tarımında, Silikon Vadisi'nin bilişim teknolojilerinde oluşturduğu büyük dönüşüme benzer bir etki sağlayacağına inandıklarını ifade eden Kestelli, İzmir'in; bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda tarım teknolojileri ve girişimlerinin çekim merkezi ve aynı zamanda tarım teknolojilerinin AR-GE üssü olmasını hedeflediklerini söyledi.

İkinci ayak, Gastronomi Projesi

İTTM'in tarımsal üretimin sürdürülebilirliği üzerine çalıştığını anlatan Başkan Kestelli, "Bu kurgunun bir ikinci ayağı daha var. Eşsiz coğrafyamızda üretilen ürünlerin markalaşması ve pazarlama iletişimi. Yumuşak bir güç olarak gastronomi; ekonomik, sosyal ve kültürel her açıdan ele alabileceğimiz bir konu. Binlerce yıllık yaşam ve mutfak kültürü, tarımsal potansiyeli, zengin biyoçeşitliliği ile Ege Bölgesi bu alanda özel ve değerli bir alan. Pazarlama ve cazibe için sınırsız bir kaynak ve İzmir Ticaret Borsası olarak bu potansiyelimizi elbirliğiyle harekete geçirmek istiyoruz. Katılımcı bir anlayışla İTTM ile eş zamanlı olarak teknik danışmanlarımızla birlikte, üretiminde fark oluşturan ürünlerin gastronomi aracılığıyla satışının artırılmasına yönelik formüller üzerinde çalıştık. İzmir'i merkeze alarak tüm bölgemize önemli bir değer katacak gastronomi projesi ile Ege Bölgesinin ulusal ve uluslararası arenada bir çekim merkezi olmasını, aynı zamanda sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmanın desteklenmesini de hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İki önemli kilometre taşı"

İTTM ve Gastronomi Projesi'nin; uçtan uca tasarlanmış, birbiri ile konuşan ve birbirini tamamlayan nitelikte iki proje olduğunu vurgulayan Başkan Kestelli, şöyle konuştu: "Bu sistem, 130. yılımızda tarımın servetini dönüştürme hedefiyle çıktığımız yolun iki önemli kilometre taşı. İTTM; tarımsal üretim süreçlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedeflerken, Gastronomi Projesi ise tarımsal ürünlerimizin markalaşmasına ve tanıtımına katkı koyarak tüm değer zincirinin ekonomik gelişimini hedefliyor. Her iki projemizin kesişim noktasının tarım sektörümüz ve dolayısıyla da çiftçilerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, her iki projemiz bir bütün olarak Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 11. Kalkınma Planı, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası, 2014-2023 İzmir Bölge Planı, belediyemizin 'Başka bir Tarım Mümkün' vizyonu gibi bölgesel, ulusal ve küresel eylem planları ile son derece uyumludur."

"Tarımın servetini dönüştürme hedefi"

Bu iki proje tasarımının, kapsayıcılığı ve gençler ile çiftçileri doğrudan hedefleyen stratejik yaklaşımı ile ileride tüm bölgelerde uygulanacak örnek bir sistem olacağına dikkat çeken Kestelli, "Öncülerin şehri İzmir'de, Türkiye'nin ilk borsası olarak 130. yılımızda tarımın servetini dönüştürme hedefi ile bu iki projeyi ülkemize hediye etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Borsamıza, İzmir'imize, Ege Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. Başkan Kestelli, projelere destek veren kişi ve kurumlara da teşekkürlerini iletti. - İZMİR

Türk Tarımının Silikon Vadisi İTTM, resmen hayata geçti
Türk Tarımının Silikon Vadisi İTTM, resmen hayata geçti

Silikon Vadisi, Türkiye, İzmir, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Türk Tarımının Silikon Vadisi' İTTM, resmen hayata geçti - Son Dakika Ekonomi


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