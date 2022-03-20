Türk Telekom, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü akıllı sistemlerle donattı - Son Dakika

Türk Telekom, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nu akıllı teknolojilerle donattı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, teknolojinin sağladığı imkanları her alanda hizmete dönüştürmeyi sürdürüyor.

Açılışıyla büyük heyecan yaratan ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan transit otoyol zincirinin en önemli halkası olan otoyolun Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) proje yüklenicisi olan Türk Telekom, 101 kilometrelik güzergahı yeni nesil teknolojilerle donattı.

Türk Telekom, AUS projesi kapsamında, 2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü" olma özelliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri'nin teknoloji altyapısını tasarlayarak projeye katkıda bulundu.

Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri'nin teknolojik altyapısı doğal afet ve kazalara hızlı, etkili ve koordineli müdahaleye imkan verecek şekilde oluşturuldu. 101 kilometrelik güzergah boyunca bulunan mesaj işaretleri (VMS), değişken trafik işaretleri (VTS), meteoroloji istasyonları ve kamera altyapısıyla ulaşımda uçtan uca dijitalleşme sağlandı.

Öte yandan, Türk Telekom erişim ekipleri tarafından güzergah boyunca zırhlı fiber optik kablo tesisi sağlandı ve tüm sistemlerin entegre olarak çalışabileceği iletişim omurgası oluşturuldu.

" Türkiye'nin dört bir yanını ulusal ulaşım ağımızla akıllandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önderliğinde, tarihe iz bırakacak çok önemli projelere imza atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan köprüler, tüneller, otoyollar, bölünmüş yollar ile Türkiye; kara yolları anlamında da dünyada örnek ülkeler arasına girdi. Türk Telekom olarak, Türkiye'nin batısında otoyol entegrasyonunun önemli bir halkası ve Çanakkale'nin şanlı tarihine yaraşır bir eser olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi'ne sağladığımız teknolojiyle gurur duyuyoruz. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojiyi iyilik ve fayda sağlamak üzere kullanmaya odaklanıyoruz. Bu çerçevede, Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü başta olmak üzere, kara yollarının stratejik projelerinde AUS çalışmalarımızla katkımızı ortaya koyuyoruz. Diğer yandan Türkiye'nin dört bir yanında ulusal ulaşım ağımızın akıllandırılması için çalışılıyor. Akıllı Durak, Akıllı Otopark, Akıllı Kavşak, Plaka Tanıma ve EDS gibi ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlıyoruz."

Çanakkale ruhuna özel kontrol merkezi

Verilen bilgiye göre, projede 1915 Çanakkale Köprüsü; Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlarken, Malkara-Çanakkale Otoyolu Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişimi sağlıyor.

Türk Telekom, köprü ve otoyolun denetim ve yönetiminin koordine edileceği kontrol merkezinin mimarisini Çanakkale ruhuna uygun "ay yıldız" konseptiyle tasarlayarak uygulama çalışmaları yaptı. Tüm sahaları izleyen, denetim ve veri kontrolünü sağlayan merkezi sistem SCADA altyapısının yazılımları da Türk Telekom'un sorumluluğunda hayata geçirildi.

Otoyol işletmelerinin bir diğer önemli ihtiyacı olan ücret toplama sistemlerinin (ÜTS) tahsilat takibi kısmında ise Türk Telekom'un grup şirketi İnnova'nın Lega-Payflex yazılımları kullanıldı.

Tüm ödeme sistemleri ve banka entegrasyonları bu yazılım üzerinden kurgulandı. Kesintisiz ücret toplama işlemini sağlamak üzere güzergah boyunca konumlandırılan fiber optik altyapısının yanında gişeler, veri merkezleri ve bankalar arasında TTVPN altyapısı kuruldu.