Türk Telekom, 5G\'ye Hazır Operatör

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G'ye en hazır operatör konumunda olduklarını belirterek, "5G frekans tahsisine dair süreçler tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak, bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Önal, 5G kapsamındaki frekans ihalelerinin asgari bedellerinin duyurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptıkları her yatırımın Türkiye'ye ve geleceğe yatırım olduğu bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Önal, dijitalleşmenin öncüsü, teknolojiye yön veren bir şirket olarak Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olduklarının altını çizdi.

Önal, 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendirdiklerini aktararak, "Tüm yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı da bu strateji doğrultusunda şekillendiriyoruz. 5G frekans tahsisine dair süreçler tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak, bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Önal, sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata birçok alanda hayata geçirdikleri öncü uygulamalarla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olduklarını ortaya koyduklarını vurguladı.

Fiberdeki güçlerini 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için stratejik bir avantaja dönüştürdüklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Hız, kapsama ve altyapı gücümüzle Türkiye'nin dijital omurgasını örüyoruz. FTTH Council Europe'un bu konuda yayınladığı son rapora göre, Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yerini aldı. Rapor, FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6'nın üzerinde olduğumuzu ortaya koydu."

"Fırsatların çeşitliliği büyük bir motivasyon sağlıyor"

Önal, uzun yıllardır yatırım stratejilerini şekillendiren ve AR-GE çalışmalarının odağında yer alan 5G dönemine girdiklerini belirtti.

Güçlü fiber altyapıları, endüstrilerdeki öncü çalışmaları ve yüzde 55'ini şimdiden fiberle bağladıkları LTE mobil baz istasyonlarıyla 5G'ye hazır olduklarını vurgulayan Önal, "Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz." görüşünü paylaştı.

Önlerindeki fırsatların çeşitliliğinin kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını belirten Önal, şunları aktardı:

"5G ve ötesi teknolojilere ülkemizde liderlik ettik. İlk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat, ilk otonom traktör gibi ses getiren birçok proje gerçekleştirdik. 'Türkiye'nin İlk Milli Endüstriyel 5G Mobil Şebekesini hayata geçirdik. Sporun dijitalleşmesine yönelik yatırımlara devam ederek, 5G teknolojisini dört büyük spor kulübünün futbol stadyumlarında taraftarlarla buluşturduk. Sunduğumuz 5G teknolojisi, futbol stadyumu deneyimini daha hızlı, etkileşimli ve kesintisiz hale getirdi.

Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak 5G teknolojisiyle 2024-2025 sezonunun ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını gerçekleştirdik. Atatürk Kültür Merkezi'nde halihazırda kurduğumuz 5G altyapımızla Türk Telekom Opera Salonu'ndaki gösterilere geç kalan sanatseverlere Türk Telekom Lounge alanımızda 5G destekli VR gözlüklerle etkinliği canlı izleme deneyimi yaşatıyoruz. Böylece izleyiciler ilk perdeyi geç kalmalarına rağmen salondaymışçasına takip edebiliyor ve ikinci perde de salonda diğer konuklarla birlikte etkinliği izlemeye devam ediyorlar."