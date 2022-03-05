Türk Telekom, "Açık Taşıyıcı Şebeke" denemelerine başladı - Son Dakika
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Türk Telekom, "Açık Taşıyıcı Şebeke" denemelerine başladı

05.03.2022 10:58
Türk Telekom, "Açık Taşıyıcı Şebeke" denemelerine başladı

Türk Telekom, mevcut taşıyıcı şebeke çözümlerini zenginleştirmek için 2G/3G/4G ve 5G baz istasyonlarının trafik iletimini sağlayan açık ve ayrıştırılmış çözümler konusunda çalışmalara başladı.

Türk Telekom, mevcut taşıyıcı şebeke çözümlerini zenginleştirmek için 2G/3G/4G ve 5G baz istasyonlarının trafik iletimini sağlayan açık ve ayrıştırılmış çözümler konusunda çalışmalara başladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom bu kapsamda, üyesi olduğu, açık, sanallaştırılmış arayüz standartlarını belirleyen ve ilgili ekosistemin gelişmesine yardımcı olan Telecom Infra Project (TIP) ile iş birliği yaptı. Türk Telekom İnovasyon Merkezi'nde, donanım ve yazılım katmanlarının ayrıştığı ve bu sayede esnek, çevik ve tedarikçi bağımsız açık taşıyıcı şebeke çözümleri üzerine ortak deneme çalışmaları yapılmaya başlandı.

Türk Telekom aynı zamanda bu çalışmalarda öncü rol üstlenerek, dünyanın lider telekom operatörleri, altyapı ve sistem sağlayıcılarının içinde yer aldığı TIP ekosisteminde bulunan üretici firmalar ile birlikte, taşıyıcı şebeke ekipmanlarının mobil operatörlerin yazılım, donanım ve arayüz gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom olarak yeni nesil şebeke teknolojilerini destekleyen ekosistemi oluşturmak için açık kaynak ve açık arayüzleri desteklediklerini belirterek, "TIP, operatörlerle birlikte belirlediği ortak hedefler ve sağladığı koordineli çalışan ekosistemi sayesinde, açık ve ayrıştırılmış şebeke çözümlerinin geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturuyor.

Bu kapsamda Türk Telekom olarak, birçok TIP projesinde rol alarak, yeni nesil teknolojilerin olgunlaşmasına önemli katkılar sağlıyoruz. TIP ve çözüm ortakları ile iş birliğimizin artarak devam etmesiyle birlikte bunun gibi çok önemli projelere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meta Bağlantı Teknolojileri ve Ekosistemleri Müdürü ve TIP Teknolojileri Avrupa ve Orta Doğu Başkanı Bhartendu Chaurasia ise şunları kaydetti:

"TIP olarak, ayrıştırılmış baz istasyonu seviyesinde yönlendirici ekosistemini inceleyip geliştirdik ve bizler, ulaşım konusunda açık ve ayrıştırılmış çözümlerin giderek daha fazla benimsendiğini görmekten heyecan duyuyoruz. Açık ağ inovasyon projelerinde Türk Telekom ile iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."

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Türk Telekom, 5G, 3G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom, 'Açık Taşıyıcı Şebeke' denemelerine başladı - Son Dakika


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