Türk Telekom, CES 2025\'te PİLOT İle Yer Aldı

Ekonomi

Türk Telekom'un, yenilikçi teknoloji girişimlerini desteklemek ve girişim ekosisteminde değer katmak için kurduğu TT Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı girişimleri, tüketici elektroniği fuarı CES 2025'te sergilendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES'te, Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures PİLOT girişimleri de dahil olmak üzere farklı Türk girişimler de yerini aldı.

Bu yıl "Dive In" ana temasıyla kapılarını açan fuarda, yapay zeka, dijital sağlık, mobilite ve sürdürülebilirlik konuları öne çıktı.

Fuarda, TT Ventures bünyesinde yer alan yapay zeka destekli müşterinin sesi platformu Artiwise, bulut tabanlı perakende teknolojileri platformu egaranti, tedarik zinciri alanında bulut tabanlı maliyet tahminlemesi yapan Costifier, enerji çözümleri kapsamında yeni nesil karbon azaltım hizmetleri sunan Some Carbon, GEN AI alanında yapay zeka ve kitle kaynaklı veri platformu Coone ve eğitim teknolojileri alanında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik platformu Nara'nın yerli teknolojileri katılımcılara ve yatırımcılara tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, fuarın, Türk girişimlerin dünya sahnesine çıkışı için çok önemli bir platform olduğunu aktararak, yerli girişimlerinin yenilikçi çözümleriyle sadece bugünün gereksinimlerini değil, yarının teknoloji dönüşümünü de şekillendireceğine inandıklarını belirtti.

Yeni nesil teknolojiler geliştiren yerli girişimleri 10 yılı aşkın süredir destekleyip gelişmelerine öncü olduklarına dikkati çeken Önal, "Türk Telekom Ventures olarak, yalnızca girişimlere yatırım yapmakla kalmıyor, onların küresel arenada büyümesini desteklemek için stratejik adımlar atıyoruz. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te girişim hızlandırma programımız PİLOT girişimleri ileri teknoloji çözümleriyle yer aldı." ifadelerini kullandı.

Önal, CES'te yer almanın, destekçisi oldukları girişimlerin yeniliklerini ve yetkinliklerini sergileme fırsatı sunduğunu kaydederek, "Bu, hem ülkemizin teknoloji ekosistemine katkı sağlama hem de Türk girişimlerinin uluslararası ölçekte daha fazla tanınması adına büyük önem taşıyor. Amacımız; TT Ventures PİLOT programımızla Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarını uluslararası arenaya taşıyacak 'unicorn'lar ortaya çıkarmak. Türkiye ve global pazarlar arasında teknoloji köprüsü olma yolundaki hedefimize, San Francisco'daki TT Ventures ofisimizle sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

PİLOT ile girişimlere sadece finansal destek sağlamakla kalmadıklarını, aynı zamanda onlara küresel pazarlarda büyüyebilmeleri için gerekli olan iş geliştirme, mentörlük ve iletişim kurma fırsatlarını da sunduklarına işaret eden Önal, Türkiye'nin küresel ekonomideki rekabet gücünü artırmasını sağlayacak yerli girişimleri uluslararası arenada destekleyerek, girişimcilik ekosistemini büyütmeyi sürdüreceklerini vurguladı.