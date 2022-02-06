Türk Telekom ile akıllanan şehirler tasarruf ediyor

Türk Telekom, yeni nesil şehir dönüşümüne yapay zeka teknolojileriyle öncülük ederek 13 ilde hayata geçirdiği 6 alandaki çözümle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlanmasına katkıda bulundu.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, yapay zeka teknolojilerini odağına aldığı çalışmalarıyla kent yaşamına dair tüm alanlarda sürdürülebilir çözümler sunuyor.

Türk Telekom'un "Yeni Nesil Şehir Platformu" adı altında 13 kentte hayata geçirdiği çözümlerle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlandı. Türk Telekom tarafından işlenen verilere göre, akıllı teknolojilerle donatılan kentlerde kamu kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılırken, şehir yaşamı da kolaylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, teknolojiyi insana ve doğaya faydaya dönüştürmek için çalıştıklarını belirterek, "İnsan odaklı projelerimizle şehir yaşamını kolaylaştırıyor, 'Yeni Nesil Şehir Platformu' adı altında belediyelere kent yaşamına dair çözümler sağlıyoruz. Yapay zeka çözümlerimizle sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alanda kent sakinlerine daha iyi bir yaşam sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaşımda zaman kaybı azaldı

Verilen bilgiye göre, kaza, yol çalışmaları gibi nedenlerle meydana gelen gecikmeler, trafiğe dair sorunlar akıllı ulaşım sistemlerinin sunduğu çeşitli olanaklarla çözüme kavuşuyor ve en aza indiriliyor.

Türk Telekom'un bu süreçlere dair geliştirdiği ve yeni nesil şehircilik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Elektronik Denetleme Sistemi Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Edirne, Denizli, Kocaeli ve Konya'da; Yeni Nesil Kavşak ise Düzce, Mersin ve Elazığ'da trafik kaynaklı sorunların azalmasında önemli rol oynuyor.

Örneğin, Elazığ'da yapılan uygulamalarla 2021'de trafikte bekleme süresi yüzde 33 azaltılırken, sürücüler akaryakıt tüketiminde günlük toplam 4 bin 982 litre tasarruf elde etti. Mersin'de hayata geçen Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi uygulamasıyla ise 2021'de günlük yaklaşık 11 bin 694 litreye denk gelen akaryakıt tasarrufu sağlanırken, yaklaşık 19,5 ton daha az karbondioksit salınımı oldu.

Ayrıca, Aksaray Belediyesi ile "Yeni Nesil Bisiklet Projesi"ni yürüten Türk Telekom, proje ile kent sakinlerine çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım olanağı sunarken, bisikletli ulaşım ile Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne doğrudan katkı sağladı.

Kütahya'da ise Türk Telekom'un yeni nesil şehir çalışmalarıyla Kütahya Belediyesi, halka açık Wi-Fi, akıllı duraklar, banklar ve direkleri kapsayan Yeni Nesil Şehir Mobilyaları'nı hayata geçirdi. Kütahya Belediyesi ayrıca mobil anket, dijital vatandaş yazılımı gibi halkın belediye yetkilileri ile etkileşime geçebildiği mobil uygulama ile yeni nesil şehir çözümlerine kavuştu.

Türk Telekom tarafından Sosyal Medya Yönetim Yazılımı ile "Dijital ve İnteraktif Belediyecilik" vizyonu desteklenen belediye sayısı ise 51'e yükseldi.