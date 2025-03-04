Türk Telekom'dan 5G İçin Yerli İş Birlikleri

Ekonomi

5G'de yerli ekosistemin gelişmesini destekleyen Türk Telekom, bu alanda milli çözümler sunmak için stratejik iş birliklerine imza atmayı sürdürüyor. Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlenen imza töreninde, iştiraki Argela, yerli şirketler Etiya ve i2i Systems ile 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik ortak çalışmalar yürütüleceğini duyurdu.

Türk Telekom, 5G'ye çözümlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde iştiraki Argela, yerli şirketler Etiya ve i2i Systems ile İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Argela Genel Müdürü İsmail Emanet, Etiya CEO'su Aslan Doğan ve i2i Systems CEO'su Ayhan Kapusuz katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk Telekom'un öncülüğünde Argela firmamızla beraber Etiya ve i2i firmalarımızın 5G özellikle geçiş sürecinde özellikle yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi, bunların Türkiye'de üretilmesi noktasında bir anlaşma yaptılar. Başta Türk Telekom olmak üzere bütün firmalarımızı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki sene 5G'nin sinyalini almış olacağız. Testlere geçtik. Türk Telekom bu anlamda da kapsama alanını genişletmeye başladı. İnşallah yerli ürünlerin çok çok daha kullanıldığı bir 5G sistemini ülkemizde tesis etmiş olacağız. Ben başarılarınızın devamını diliyorum ve sizleri kutluyorum" dedi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, törende yaptığı konuşmada, "Türk Telekom olarak, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ederek, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Ülkemizi bir teknoloji üssüne dönüştürme hedefiyle, teknoloji bilgi birikimimizi milli teknolojilere aktarmak ve 5G'nin yerlilik oranını artırmak adına durmaksızın çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ederek, yerli ve milli üretimi her zaman destekliyoruz. Dünya devlerinin yer aldığı ve mobil iletişim sektörünün en büyük buluşma alanı olan bu arenada, tüm endüstrilerde dijital dönüşümü hızlandıracak 5G teknolojisi konusunda milli bir ekosistemin oluşmasına sunduğumuz katkıdan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda, Argela, Etiya ve i2i Systems ile yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizin yerli inovasyon gücüyle desteklenen 5G altyapısı oluşturma, sürdürülebilir ve güvenli dijital çözümler sunma kapasitesini ortaya koyuyor" dedi.

5G'de yerli çözümleri artırmak için düğmeye basıldı

Türk Telekom, endüstrilerdeki talebi karşılamak ve son kullanıcılara özel bağlantı hizmeti sağlamak için Argela ve Etiya ile yerli 5G Şebeke Dilimleme (Network Slicing) teknolojilerini geliştireceğini açıkladı. Türk Telekom, i2i Systems'in geliştirdiği yerli ve milli ücretlendirme çözümü olan 5G CHF (Charging Function) ile operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. - İSTANBUL