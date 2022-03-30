Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor

30.03.2022 13:05
Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO), Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi çerçevesinde Rusya'ya giden tekstil sektöründe faaliyet yürüten 8 firma, Moskova'da Rus firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO), Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi çerçevesinde Rusya'ya giden tekstil sektöründe faaliyet yürüten 8 firma, Moskova'da Rus firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

İhracat odaklı faaliyet yürüten üyelerini uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlayan MTSO, tekstil sektöründe faaliyet yürüten 8 firmayı Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği URGE projesi çerçevesinde Rusya'ya götürerek B2B (Şirketten Şirkete) ikili iş görüşmeleri yaptırdı. Rusya'nın Moskova şehrinde 20-25 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen programlarda MTSO üyesi firmalar 42 Rus firması ile ikili B2B görüşmeleri yaparak ticari ortaklık ve birlikte iş yapabilme imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Rusya'nın büyük tekstil fabrikaları da yerlerinde ziyaret edilerek, sektörel incelemeler ve ticari görüşmeler sağlandı.

Malatya'dan giden heyet ayrıca, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı, Büyükelçilik Ticaret Başmüşavirleri Feridun Başer'i ve Mustafa Gökçeoğlu'nu ziyaret ettiler. Büyükelçilik ziyaretinde Malatya heyetine Rusya pazarının fırsatları hakkında sunum yapıldı.

"Amacımız üyelerimizin iş potansiyellerini büyütmesi"

Malatya TSO'nun Rusya'ya düzenlediği URGE Projesi hakkında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz Nisan 2018'den bu güne üyelerimizin iş potansiyellerini geliştirmeleri adına birçok projeyi hayata geçirdik. Firmalarımızın ihracatta yeni pazarlar bulmaları, ihracat miktarlarını artırmaları ve ihracat yapmamış firmalarımızı ihracata yönlendirerek üretim ve istihdamlarını artırmayı amaçladığımız projelerimizden biri de 20-25 Mart 2022 tarihleri arasında Rusya'da gerçekleştirdiğimiz B2B görüşmeleri oldu. Projemizde yer alan firmalarımızın bu görüşmelerden en üst seviyede istifade edeceğinden eminiz. Üyelerimizin sektörlerinin dünyadaki gelişimini net bir şekilde görmesi ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşması adına bu tür yurt dışı projelerimiz devam edecek" dedi.

Rusya programında MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar, MTSO Tekstil ve Tekstil Türev Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve İhracatın Desteklenmesi URGE Projesi Komisyon Başkanı-Meclis Üyesi Enver Varol, Malatya TSO URGE Projesi Koordinatörü Bahar Gür ve 8 firma ile toplam 15 kişilik heyet yer aldı.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi çerçevesinde Rusya'ya giden Malatya TSO üyesi firmaların Belsa Tekstil, Bertex Tekstil, Yeşilöz Tekstil, Biggo Tekstil, Rms Tekstil, Er-Ay Tekstil, Zoruk Tekstil ve Bir Damla Hazır Giyim olduğu kaydedildi. - MALATYA

Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor
Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor
Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor

YORUMLAR
500
Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti Rusya, Baltık ülkelerinden 10 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti Çekya'da Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Çekya'da Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Moskova, Türkiye, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:12:47. #1.12#
SON DAKİKA: Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement