TürkAkım işletmecisi South Stream Transport, Gasunie ve Naftogaz'a Rusya'da dava açtı - Son Dakika
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TürkAkım işletmecisi South Stream Transport, Gasunie ve Naftogaz'a Rusya'da dava açtı

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TürkAkım işletmecisi South Stream Transport B.V., Hollandalı Gasunie Transport Services ve Ukraynalı Naftogaz'a Rusya'da dava açtı. Moskova Bölgesi Ticaret Mahkemesi 5 Kasım'daki davayı aynı gün kabul etti; Gazprom'un üçüncü taraf olduğu belirtildi, ilk duruşma 1 Aralık'ta.

TürkAkım doğal gaz boru hattının işletmecisi South Stream Transport B.V., Hollandalı Gasunie Transport Services ve Ukraynalı Naftogaz şirketlerine Rusya'da dava açtı.

Moskova Bölgesi Ticaret Mahkemesinin kayıtlarına göre, 5 Kasım'da yapılan dava başvurusu aynı gün kabul edildi.

Gasunie ve Naftogaz'a karşı açılan davanın şirketler arasındaki uyuşmazlıklar kapsamında sınıflandırıldığı, Rus enerji şirketi Gazprom'un da davada üçüncü taraf olarak yer aldığı belirtildi.

Davanın gerekçesine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmazken, ilk duruşmanın 1 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Rusya'dan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğal gaz taşıyan TürkAkım, Türkiye'nin yanı sıra Güney ve Doğu Avrupa ülkelerine de gaz sevkiyatı sağlıyor.

Kaynak: AA
GazpromMoskovaEkonomiAralıkRusyaDünyaSon Dakika

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