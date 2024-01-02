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Turkcell, depremzedelere taahhüt ettiği bağışı tamamladı - Son Dakika
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Turkcell, depremzedelere taahhüt ettiği bağışı tamamladı

Turkcell, Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzedelere destek olmak amacıyla taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerini tamamladı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası kapsamında yapılan bağışın AFAD hesabına aktarıldığını açıkladı.

Turkcell, depremzedelere taahhüt ettiği bağışı tamamladı
02.01.2024 - 14:21,
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Turkcell, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm markalarıyla bölgeye destek olan Turkcell'in depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerinin bugün tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın "Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar lira bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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