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Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan 2021 yılı değerlendirmesi - Son Dakika

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan 2021 yılı değerlendirmesi

31.12.2021 14:41
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan 2021 yılı değerlendirmesi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılını değerlendirerek 2022'ye dair yıl hedeflerini dile getirdi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılını değerlendirerek 2022'ye dair yıl hedeflerini dile getirdi. Dijitalleşme ağırlıklı çalışmalarını 2022'de de sürdüreceklerini söyleyen Erkan, "2020 yılında dünyaya yön veren Kovid-19 salgını, 2021 yılında da iş süreçlerimizden günlük alışkanlıklarımıza önemli değişimler getirdi. Toplumumuzu dijital dönüşümde bir adım daha ilerleterek ülkemize ekonomik ve toplumsal artı değer sağladık. Bunun bir sonucu olarak rekor müşteri kazanımı ile 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar lira gelir elde ettik" dedi.

Dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Erkan, "2020 yılında dünyaya yön veren Kovid-19 salgını, 2021 yılında da iş süreçlerimizden günlük alışkanlıklarımıza önemli değişimler getirdi. Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve sağlıkla ilgili alınan önlemler küresel ekonomide toparlanma sağlarken, dijital dönüşüme odaklanan şirketler, pandeminin dünyanın ve toplumların üzerindeki olumsuz etkilerini de azalttı. Turkcell gibi topluma zorlu günlerde ayrıca duyarlı olan şirketler çalışanlarını, paydaşlarını ve iş süreçlerini koruma ve verimlilikle sürdürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdü. Teknolojik gelişmeler ise bu dönemde ekonomiler için lokomotif işlevi gördü ve günlük yaşamın akışını sürdürdü" diye konuştu.

NET KAR YÜZDE 18 ARTIŞLA 1,4 MİLYAR LİRA OLDU

Turkcell olarak 27 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden biri olduklarını aktaran Erkan, "Bu anlayıştan hareketle, Türkiye'yi küresel ölçekte temsil eden bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşme hedefimizi 2021 yılındaki hızımızla 2022 yılında da sürdüreceğiz. 2021 yılındaki küresel ekonomik sıkıntılara rağmen başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettik. Gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları sayesinde odaklandığımız alanlarla toplumumuzu dijital dönüşümde bir adım daha ilerleterek ülkemize ekonomik ve toplumsal artı değer sağladık. Bunun bir sonucu olarak rekor müşteri kazanımı ile 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar lira gelir elde ettik. Şirket, grup bazında FAVÖK 4 milyar liraya ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 43,1 olarak gerçekleşti. Net kar yüzde 18 artışla 1,4 milyar lira olurken, bu tüm zamanların en yüksek çeyreklik rakamını işaret etti" ifadelerini kullandı.

2022'Yİ BİR FIRSAT YILI OLARAK GÖRÜYORUZ

2021 yılının üçüncü çeyreğinde 1,2 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştıklarını anlatan Erkan, "Turkcell olarak '1 milyon yeni müşteri' hedefi ile başladığımız yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon müşteri kazanımına imza attık, bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz. Ülkemizde yeni yılla birlikte pandemiyle şekillenen ekonomik düzende 'yeni normalde' de yeni fırsatlar ve yükselmeler olacağını öngörüyoruz. Sektörümüz ve teknolojideki gelişmeler dünyada ve ülkemizde hızlı değişim ve dönüşüm içinde. Bir teknoloji şirketi olarak; ekosistem olarak sunduğumuz stratejik ana odaklarımız olan dijital servisler, ürün ve hizmetlerimizle ülkemizin teknolojiyle entegrasyonu ve dijitalleşme hedefleri için 2022'yi bir fırsat yılı olarak görüyoruz. Dünyadaki teknolojik gelişmeler ve pandeminin dönüştürücü ve hızlandırıcı etkisi özellikle sektörümüzde bize yeni fırsatlar açacak. 2022, teknolojinin ve dijitalleşmenin geçtiğimiz yıla göre daha çok önem kazanacağı bir yıl olacak. Türkiye; genç nüfusa sahip, teknolojiyi seven, teknolojik gelişmelere hızlı ayak uyduran ve tüketen ve dijitalleşmeyi hedefleyen şirketlere sahip bir ülke olarak 2022 yılının ve gelecek yılların şekillenmesinde sahip olduğu bu potansiyellerle özellikle bölgemizde ve dünyada etkili olacak" dedi.


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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Murat Erkan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan 2021 yılı değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan 2021 yılı değerlendirmesi - Son Dakika
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