Türkeli\'de Doğalgaz Projesinin 2. Etap Çalışmaları Başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde geçen yıl 1. etabı tamamlanan doğalgaz projesinin 2. etap kazı çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, çalışmaları yerinde inceleyerek proje hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, "Daha önce söz verdiğimiz üzere Türkeli'mizin bazı bölgelerini doğalgazla buluşturmuş ve bu konforu halkımızın hizmetine sunmuştuk. Bugün itibarıyla da ilçemizin büyük bir bölümünü kapsayan doğalgazın ikinci etabına başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmalar aşama aşama tamamlanacaktır. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Vatandaşlar ise doğalgazın ilçenin diğer mahallelerine de ulaştırılacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmalar süresince yaşanabilecek geçici sıkıntılara anlayış göstereceklerini ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkeli ilçesinin büyük bir bölümü, modern, ekonomik ve çevre dostu bir yakıt olan doğalgazla buluşmuş olacak. - SİNOP