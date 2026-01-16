Türkeli\'de örnek koyunculuğa başarı plaketi

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet destekleriyle kurulan modern küçükbaş hayvancılık tesisi, bölgeye örnek olurken üreticiler başarı plaketiyle ödüllendirildi.

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli Ziraat Odası öncülüğünde Düzler köyünde faaliyet gösteren ve 250 koyun kapasiteli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği tesisini ziyaret etti. Ziyarette, devlet kredi desteklerinden yararlanarak koyunculukta başarılı bir üretim modeli ortaya koyan üreticiler Mehmet Özcan ve Bilal Epsamlı'ya başarı plaketi takdim edildi.

Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, devlet desteklerini etkin ve verimli şekilde kullanarak sürüsünü büyüten üreticilerin ilçede hayvancılığın gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Modern üretim anlayışıyla çalışan ve bölge çiftçisine örnek olan üreticilerimizi onurlandırmak istedik. Doğru kullanılan destekler, üreticinin gücünü artırıyor" dedi.

Ziraat Odası olarak her zaman üreten ve emeğiyle kazanan çiftçilerin yanında olacaklarını vurgulayan Özçelik, başarılı çalışmaları dolayısıyla üreticileri tebrik etti. - SİNOP