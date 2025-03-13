Türkeli\'de Pazar Yerinde Tartı Kontrol Noktası Kuruldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, her perşembe kurulan pazar yerinde "tartı kontrol noktası" oluşturuldu.

Türkeli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından, ilçe pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşların aldığı ürünleri tartabilmesi amacıyla "tartı kontrol noktası" kuruldu. Bu nokta sayesinde vatandaşlar, aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol ederek, doğru tartım yapıldığından emin olabilecekler. Bu uygulamanın amacı, hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların alışverişte daha şeffaf ve güvenli bir ortamda bulunmasını sağlıyor. Ayrıca ekipler tarafından ürün fiyat etiketleri, tezgahların temizliği ve düzeni, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da incelendi. Vatandaşların sağlıklı, uygun şartlarda ve gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak için gerçekleştirilen denetimler belli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - SİNOP