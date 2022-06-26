Türkeli'ye yeni bir mahalle katılıyor - Son Dakika
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Türkeli'ye yeni bir mahalle katılıyor

26.06.2022 18:28
Türkeli'ye yeni bir mahalle katılıyor

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu köyü Yalı Küme Evleri mevkisinin ilçe merkezine bağlı mahalle olmasıyla ilgili yapılan halk oylamasında, sandıktan 'evet' oyu çıktı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu köyü Yalı Küme Evleri mevkisinin ilçe merkezine bağlı mahalle olmasıyla ilgili yapılan halk oylamasında, sandıktan 'evet' oyu çıktı.

İlçeye bağlı Gündoğdu köyü Yalı Küme Evleri mevkisinin ilçe merkezine mahalle olması ile ilgili 26 Haziran Pazar günü halk oylaması yapıldı.

Türkeli İlçe Seçim Kurulunca yapılan halk oylamasında, Yalı Küme Evleri mevkisine kayıtlı seçmenden, 32'si oy kullandı. 29 kişi Türkeli'nin mahallesi olmak için yüzde 90.6 oy oranıyla 'evet' derken, 3 kişi 'hayır' oyu kullandı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gündoğdu Yalı Küme Evleri mevkisi bizim için, Türkeli için önemli bir yer. Coğrafi anlamda çok güzel bir köyümüz. Türkeli'nin sahil yolu projesi ile birlikte ilçeyle bütünleşecek bir bölgemiz. İnşallah resmi prosedürün tamamlanmasıyla birlikte artık Türkeli'nin yeni bir mahallesi olacak. Mahallemiz olduğunda belediye olarak her türlü desteği verecek, yol, su, imar planlamaları ve kamu yatırım alanlarını bölgeye getireceğiz. Aynı zamanda Türkeli'nin de vizyonunu değiştirecek, ilçemizin vitrini olacak yerleşim bölgesi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Gündoğdu, Hisarcık, Türkeli, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkeli'ye yeni bir mahalle katılıyor - Son Dakika

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