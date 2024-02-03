 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1 milyar dolar gelir sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1 milyar dolar gelir sağladı

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1 milyar dolar gelir sağladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2023-2024 fındık ihracat sezonunun beş aylık döneminde 1 milyar 16 milyon 920 bin 103 dolar gelir elde etti. Bu dönemde 142 bin 173 ton fındık ihraç edilirken, geçen sezonun aynı döneminde ise 152 bin 722 ton fındık ihraç edilmiş ve 880 milyon 364 bin 770 dolar kazanılmıştı.

03.02.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun beş aylık döneminde 1 milyar 16 milyon 920 bin 103 dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan beş aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Yurt dışına 1 Eylül-31 Ocak tarihlerinde 1 milyar 16 milyon 920 bin 103 dolar karşılığında 142 bin 173 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde ise 152 bin 722 ton fındık ihraç edilerek 880 milyon 364 bin 770 dolar kazanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Karadeniz, İhracat, Türkiye, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1 milyar dolar gelir sağladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 17:10:00. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1 milyar dolar gelir sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement