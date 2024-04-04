Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1 milyar 413 milyon doları aşkın gelir sağladı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 7 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, 1 Ağustos 2023-31 Mart 2024'te yurt dışına 1 milyar 413 milyon 807 bin 470 dolar karşılığında 191 bin 34 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde ise 201 bin 95 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 191 milyon 781 bin 28 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1 milyar 413 milyon dolar gelir elde etti - Son Dakika
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 350 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 421 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 415 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 954 milyon 975 bin 713,05 lira, işlem miktarı ise 817,89 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 961 milyon 298 bin 235,47 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Türkiye'nin en büyük markalarından birisi olan Arçelik, bundan böyle Beko ismiyle faaliyet gösterecek. Arçelik'in globalleşme stratejisi gereği Türkiye dahil tüm coğrafyalarda kurumsal markasının artık Beko olduğu açıklandı. Arçelik ismi 69 yıl sonra siliniyor. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren 55.000 çalışanı ve 45 üretim tesisi bulunan bir markadır.
Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında, 415 ton tohumun dağıtımı için BG Grup 4 Eylül Stadyumu yanındaki alanda 'Tohum Temin Töreni' düzenlendi. Vali Yılmaz Şimşek, tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, tarım arazisi bakımından zengin olan Sivas'ın tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomisini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Törende üreticilere kuru fasulye, nohut, yonca, silajlık mısır, korunga ve fiğ tohumları dağıtıldı. Ayrıca, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen ıhlamur ve çam fidanı dağıtımına da katılan Vali Şimşek, vatandaşlara 1000 adet ıhlamur ve 500 adet çam fidanı dağıttı.
Çin, otomobil tüketimi ve takasını artırmak amacıyla bireysel araç alımlarında kredi oranlarını gevşetmek üzere bir plan yayımladı. Finans kuruluşları bireysel benzinli otomobil ve yeni enerjili araç alımlarında kredi oranlarının üst sınırlarını bağımsız olarak belirleyebilecek. Otomobil sektörünün önde gelenleri, yapılacak düzenlemeden sonra her iki otomobil türü için de oranların yüzde 100'e çıkarılabileceğini kaydetti.
Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği, Adıyaman Valiliği önünde yapılan basın açıklamasında, hazır beton fiyatlarına yapılan zamların geri çekilmesini ve bu durumun bütün Adıyaman halkını mağdur edeceği vurgulandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mart ayında kimya sektörü 3 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirerek en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Kimya sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artış göstererek ülke ihracatından yüzde 13,5 pay aldı. Mineral yakıtlar ve ürünler, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar en çok ihracat yapılan alt sektörler oldu. Hollanda, Romanya ve İtalya ise en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik yaptığı denetimde vatandaşların mağdur olmaması için hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrollerini sağladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?