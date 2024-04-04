Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1 milyar 413 milyon dolar gelir elde etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1 milyar 413 milyon dolar gelir elde etti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1 milyar 413 milyon 807 bin 470 dolar gelir elde etti. Bu dönemde 191 bin 34 ton fındık ihraç edildiği belirtilirken, geçen sezonun aynı döneminde ise 201 bin 95 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 191 milyon 781 bin 28 dolar gelir sağlanmıştı.

04.04.2024 15:50
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Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1 milyar 413 milyon doları aşkın gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 7 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Ağustos 2023-31 Mart 2024'te yurt dışına 1 milyar 413 milyon 807 bin 470 dolar karşılığında 191 bin 34 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde ise 201 bin 95 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 191 milyon 781 bin 28 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Karadeniz, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1 milyar 413 milyon dolar gelir elde etti - Son Dakika

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