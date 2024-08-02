Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 2 milyar 190 milyon 616 bin 619 dolar gelir sağladı

Ekonomi

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 11 aylık döneminde 2 milyar 190 milyon 616 bin 619 dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 11 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2023-31 Temmuz 2024'te yurt dışına 2 milyar 190 milyon 616 bin 619 dolar karşılığında 284 bin 467 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde ise 283 bin 445 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 704 milyon 862 bin 333 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.