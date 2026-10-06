Türkiye 2025-2026 fındık ihracatında Almanya'ya 730 milyon 955 bin 988 dolar kazandı - Son Dakika
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Türkiye 2025-2026 fındık ihracatında Almanya'ya 730 milyon 955 bin 988 dolar kazandı

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Türkiye, 2025-2026 ihracat sezonunda 120 ülke ve serbest bölgeye 197 bin 85 ton iç fındık satarak 2 milyar 509 milyon 526 bin 39 dolar gelir sağladı. En fazla alım yapan Almanya'ya 56 bin 335 ton karşılığında 730 milyon 955 bin 988 dolar kazanç elde edildi.

??????? Türkiye, 2025-2026 ihracat sezonunda Almanya'ya 730 milyon 955 bin 988 dolar karşılığında 56 bin 335 ton fındık ihraç etti.

AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'den 1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 ihracat sezonunda 120 ülke ve serbest bölgeye dış satım yapıldı.

Türkiye, bu dönemde 197 bin 85 ton iç fındık ihracatından 2 milyar 509 milyon 526 bin 39 dolar kazanç sağladı.

En fazla ürün satılan ilk üç ülke Almanya, İtalya ve Fransa oldu.

Almanya'ya gönderilen 56 bin 335 ton fındık karşılığında 730 milyon 955 bin 988 dolar gelir elde edildi.

İtalya'ya 395 milyon 264 bin 674 dolar karşılığı 31 bin 201 ton ve Fransa'ya 147 milyon 324 bin 404 dolar karşılığı 10 bin 500 ton ürün gönderildi.

Türkiye'den söz konusu dönemde en az fındık ihracatı ise 5'er kilogramla Şili ve Gambiya'ya yapıldı.

Kaynak: AA
AlmanyaTürkiyeİhracatEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye 2025-2026 fındık ihracatında Almanya'ya 730 milyon 955 bin 988 dolar kazandı - Son Dakika
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