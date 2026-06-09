Türkiye 6G'ye Hazırlanıyor

Türkiye'nin iletişimde 5G teknolojisine geçmesinin ardından 6G için de hazırlıklar yoğunlaşırken, uluslararası arenada bu alanda öne çıkan şirketler işbirliği için projelere odaklandı.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul, AA muhabirine, teknolojinin her dönüşümünde Türkiye'nin dijital hikayesinin bir parçası olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 6G hazırlıklarına değinen Oğul, "Türkiye'de 2010'larda başladığımız AR-GE yatırımımız bugün çok ciddi 6G şebeke ve güvenlik odaklı sürüyor. Türkiye'yi sadece 5G'yi uygulayan bir ülke değil, 6G'de de lider ve teknoloji gelişimine katkıda bulunan ülkelerden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Oğul, 5G'yi "ufuk" olarak nitelendirdiklerine işaret ederek, yapay zeka teknolojisinin de 6G'ye geçiş aşamasında doğal bir şekilde entegre olacağını anlattı.

Bu nedenle 5G konusunda Türkiye'nin attığı adımın kritik olduğunu vurgulayan Oğul, "Türkiye, 5G'nin SA (Stand-Alone) ve NSA (Non-Stand-Alone) modlarını birlikte uygulayan dünyadaki ilk ülkelerden biri olarak 6G'ye geçişte çok ciddi bir avantaj yakaladı." diye konuştu.

Oğul, mobil teknolojinin kurumlarda yaygın kullanımının 5G ile mümkün olacağına dikkati çekerek, bunun da madenden sağlığa, savunmadan enerjiye, ulaşımdan farklı iş kollarında daha güvenli ve efektif çalışma imkanı sağlayacağını dile getirdi.

6G'de yol haritası

Türkiye'de operatörlerle de anlaşmalar imzaladıklarını vurgulayan Oğul, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Barselona'da imzaladığımız sözleşmeler kapsamında önümüzdeki dönemde AR-GE alanında işbirliklerimiz olacak. 6G'nin standartlarının belirlenmekte olduğu bu dönemde Türkiye'de müşterilerimizle, iş ortaklarımızla yapacağımız çalışmalar, 6G standartlarının belirlenmesine katkıda bulunmak açısından çok büyük önem arz ediyor. Bununla beraber 5G'nin de ileri uygulamalarını iş ortaklarımızla birlikte Türkiye'ye getirerek, halkımızın, endüstrilerimizin ve iş çevrelerimizin de hizmetine sunacağız."

Oğul, yatırımların devam etmesinin kritik olduğunu belirterek, 5G'nin standartlarının sürekli revize edildiğini söyledi.

Bu revizelerle standartların 6G'ye giden yolunun hazırlandığına işaret eden Oğul, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde iş ortaklarımızla, müşterilerimizle ve ekosistem oyuncularıyla işbirliği içinde ilerlemek, 5G'nin yeni standartlarının Türkiye'ye hızlıca gelmesi, adapte edilmesi ve farklı iş senaryolarının Türkiye'de uygulanması 6G'ye geçişi de hızlandıracaktır. Türkiye'nin 6G'ye geçişte yol haritasını hızlandırmak, ülkeyi 6G'ye hazırlamak ve 6G'de de söz sahibi ülkelerden biri yapmak için sektördeki bütün oyuncularla ve müşterilerimizle birlikte çalışmak çok önemli."

Türkiye'nin 5G adaptasyonuna övgü

Ericsson Avrupa Bölgesi Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hanna Maurer Sibley de Türkiye'de 5G'nin hızlı yükselişinden ve benimsenmesinden son derece etkilendiğini dile getirdi.

Avrupa'nın geri kalanında bu sürecin çok uzun zaman aldığına dikkati çeken Sibley, şunları kaydetti:

"Dürüst olmak gerekirse biz daha erken başladık ama Türkiye geç başlamasına rağmen 5G adaptasyonunda son derece hızlı ilerliyor. Ayrıca 'standalone' (bağımsız) yapıyı başlattığınızı ve farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış bağlantı hizmetleri sunduğunuzu biliyorum. Hizmet kalitesi ve verilerin ağın üst katmanlarına ne kadar iyi iletildiği konusunda etkileyici işler çıkarılıyor. Türkiye, Avrupa için çok önemli. Ericsson bu yıl dünya çapında 150. yılını kutluyor, Türkiye'de ise 1890'dan beri varız. Türkiye bizim için çok köklü ve önemli bir bölge. Nüfusun büyüklüğü, teknolojideki ve yapay zekadaki gelişmelerin yanı sıra yerel AR-GE çalışmalarımız ve yerel üretimimizle birlikte Türkiye bizim için çok büyük ve önemli bir pazar olmaya devam edecek."