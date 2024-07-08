Türkiye, AB ile Gümrük Birliği'ni genişletmek istiyor

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrük Birliğini e-ticaret, yatırımlar, yeşil ekonomiye uyum ve kamu alımları gibi yeni alanlarda genişletmek konusunda Türkiye tarafının ortaya koyduğu istek Avrupa Birliği (AB) tarafından da karşılık görüyor." dedi.

Bolat, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelinen yuvarlak masa toplantısı bitiminde gazetecilere açıklama yaptı.

"Hükümetimiz kurulduktan sonra AB ile yoğun temaslar içinde olduk ve son bir yıl içinde bu 6. buluşmamız." diyen Bolat, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve ekibiyle 1 yıldan bu yana yakın çalıştıklarını ve Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantılarını bugün resmen başlattıklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığından bir heyetle Brüksel'e geldiklerini anımsatan Bolat, Türkiye ve AB iş dünyasının liderlerini toplayacak yuvarlak masa toplantısıyla güne başladıklarını ifade etti.

Bolat, "Öğleden sonra yapacağımız resmi görüşmelerin öncesinde iş dünyası liderlerini dinleme fırsatı bulduk. Onlar, Türkiye AB ilişkilerini, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu, yeni dijital ekonomi, yeşil ekonomi, vize konuları ile ulaştırmadaki kota yetersizlikleri gibi birçok konuda görüşlerini ortaya koydular." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve AB iş dünyasının Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin geldiği seviyeden memnun olduğuna işaret eden Bakan Bolat, "Geçen yıl itibarıyla 211 milyar dolar karşılıklı ticaretimiz var. Bu rekor bir rakam." dedi.

Bolat, Gümrük Birliği'nin 28 yıl önce başladığını hatırlatarak, bu dönemde ticarette 7 kat artış yaşandığını belirtti.

"Son 21 yılda 266 milyar dolar Türkiye'ye doğrudan yatırım girişi var ve bunun yüzde 65'i AB ülkelerinden geliyor. Türkiye'nin ihracatında da yabancı yatırımların yüzde 30'a yakın bir payı söz konusu. Amacımız bu rakamları daha da büyütmek. Böylece ekonomiyi büyütmek, refahı ve istihdamı artırmak ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmak." diyen Bakan Bolat, "Türkiye, gelişen sanayisi ile kaliteli iş gücüyle AB ve dünya için önemli bir arz tedariki ülkesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin son 21 senede özellikle sanayi ürünlerinde ve tarımda ciddi bir ihracatçı ülke haline geldiğine dikkati çekerek, hizmetlerde de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi haline geldiğini anlattı.

"Bu başarıların üzerine Gümrük Birliği'ni 28 yıldan sonra e-ticaret, yatırımlar, yeşil ekonomiye uyum ve kamu alımları gibi yeni alanlarda genişletmek konusunda Türkiye tarafının ortaya koyduğu istek AB tarafından da karşılık görüyor." diyen Bolat, AB komisyonunun bu konuda son derece olumlu bir tutum içinde olduğunu belirtti.

Bolat, "AB iş dünyası da Türkiye ile olan ekonomik entegrasyondan memnuniyetini ifade etti. Türkiye ile ticaret, sanayi, ekonomik iş birliği ve entegrasyonun daha da gelişmesinin önemini onlar da vurguladı." dedi.

Toplantıya gelen Türkiye'nin bütün büyük önemli iş dünyası temsilcilerinin de aynı vurguyu yaptıklarını anlatan Bolat, "Vize konusundaki sıkıntıların aşılması için ortak bir çağrı yapıldı. Bu konular üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bolat, sözlerini, "Bu toplantının Türkiye-AB ekonomik ve ticaret entegrasyonunda önemli bir dönüm noktası olmasını diliyorum. İyi bir yoldayız. Olumlu gelişmeler için canla başla çalışıyoruz." diye tamamladı.

Türkiye-AB İş Diyaloğu toplantısına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope), Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES), Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) temsilcileri de katıldı.