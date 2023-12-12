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Türkiye Acil Tıp Vakfı, afetlere dayanıklılık için eğitim çalışması başlattı - Son Dakika
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Türkiye Acil Tıp Vakfı, afetlere dayanıklılık için eğitim çalışması başlattı

Türkiye Acil Tıp Vakfı, halkın acil durumlara ve afetlere dayanıklılığının arttırılması çalışmalarına destek için eğitim çalışması başlattı. İlk programda tıbbi mümessillere afete hazırlık farkındalık eğitimi verildi.

Türkiye Acil Tıp Vakfı, afetlere dayanıklılık için eğitim çalışması başlattı
12.12.2023 - 14:47,  Güncelleme: 14:52
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Türkiye Acil Tıp Vakfı, halkın acil durumlara ve afetlere dayanıklılığının arttırılması çalışmalarına destek için eğitim çalışması başlattı.

Türkiye Acil Tıp Vakfı (TUAT), halkın acil durumlara ve afetlere dayanıklılığının arttırılması çalışmalarına destek için eğitim çalışması başlattı. Sultanbeyli Belediyesi Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ilk programda tıbbi mümessillere afete hazırlık farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde uzmanlar tarafından afete hazırlık, deprem çantası hazırlanması, deprem sonrası yapılacaklar ve ilk yardım konuları teorik olarak anlatıldı. Merkezde oluşturulan deprem alanında bilgiler verildi, deprem simülasyon düzeneğinde dörder kişilik gruplar halinde Kahramanmaraş depremlerinin şiddeti canlandırıldı. Ayrıca mankenler üzerinde kalp masajı, solunum ve Heimlic Manevrası ilk yardım uygulamaları yapıldı.

TUAT Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde vakıf üyelerinin gönüllü olarak yaptıkları saha çalışmaları sırasında halkımızın büyük afetlere karşı farkındalık eğitiminin olmadığını gözlemlediklerini, bu nedenle böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Mesleklere göre eğitimi devam ettireceklerini belirten Çolak, hekimlerle yakın çalışmaları ve tıbbi jargonu bilmeleri nedeniyle ilk olarak eğitime tıbbi mümessillerle başladıklarını ifade etti.

Eğitim içeriği hakkında bilgi veren Çolak, "Burada bir acil afet planı hazırlanması, aynı zamanda bir afet çantasını nasıl planlayacaklarını, temel yaşam desteğini nasıl planlayacaklarını, çok basit müdahalelerle sevdiklerini nasıl hayatta tutacakları gibi ana konu başlıklarını işliyoruz" dedi.

Eğitime katılan Hakan Alkan ise çocukluğunda 17 Ağustos 1999'daki depremi yaşadığını, aldığı eğitimin kendisinde büyük bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

İlk eğitim programının tamamlanmasından sonra Prof. Dr. Şahin Çolak ve Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülten Terzi arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Türkiye, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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