Türkiye-Afrika İhracatı Yüzde 12 Arttı - Son Dakika
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Türkiye-Afrika İhracatı Yüzde 12 Arttı

08.07.2026 11:19
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Türkiye'nin Afrika ile ticareti, ocak-haziran döneminde 11 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin, ticaret diplomasisi kapsamında Afrika ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü ekonomik işbirlikleri ihracata yansırken ocak-haziran döneminde yapılan dış satım yıllık bazda yüzde 12 artışla 11 milyar dolara ulaştı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye son yıllarda ticaret diplomasisini dış ticaret politikasının temel unsurlarından biri haline getirirken Afrika ile ekonomik ilişkilerini de çok boyutlu bir strateji çerçevesinde güçlendiriyor.

Ticaret Bakanlığınca, bu doğrultuda 2003 yılından beri devam eden "Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" ile kıta ülkeleriyle karşılıklı yatırımların teşviki, müteahhitlik, enerji, sağlık, tarım ve altyapı projelerinde Türk firmalarının etkinliğinin artırılması, Türkiye ve Afrika iş dünyası arasında işbirliklerinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışı temelinde yürütülen bu politika, Türk firmalarının kıtadaki varlığını da güçlendirirken ihracat rakamlarına da olumlu katkı sunuyor.

Fas, 2,2 milyar dolarla en çok ihracat yapılan Afrika ülkesi oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 11 milyar dolara çıktı. Ocak-Haziran 2025'te, kıtaya 9,8 milyar dolarlık dış satım gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı Afrika ülkesi, 2,2 milyar dolarla Fas oldu. Bu ülkeyi, yaklaşık 2 milyar dolarla Mısır, 1,3 milyar dolarla Libya, 950,9 milyon dolarla Cezayir ve 619,4 milyon dolarla Tunus takip etti.

Türkiye'nin, Fas'taki yatırımları ağırlıklı olarak otomotiv, temizlik ürünleri, tekstil, madencilik, lojistik, demir ve çelik gibi sektörlerde yoğunlaşıyor. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA) bulunurken kurulan STA Ortak Komitesi ise ticarette yaşanan sorunların çözümü ve yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Türk müteahhitler, Fas'ta üstlendikleri projelerle de dikkati çekiyor, söz konusu ülkede yaklaşık 250 Türk firması faaliyet gösteriyor. İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlan Fas, bu anlamda Türk firmalarına ulaştırma altyapısından inşaat ve müteahhitlik alanlarına kadar birçok sektörde yeni işbirliği fırsatları sunuyor.

Türk müteahhitleri birçok alanda yeni işbirliklerine odaklanıyor

Türkiye'nin, Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olan Mısır ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Türk yatırımlarının en çok yöneldiği ikinci ülke konumunda olan Mısır'da, tekstilden kimyaya, imalat sanayisinden turizme kadar birçok Türk firması faaliyet gösteriyor.

Mısır'ın planladığı 14 yeni akıllı şehir projesinde, Türk müteahhitlerinin daha fazla rol üstlenmesi de amaçlanıyor. İki ülke, ayrıca enerjiden madenciliğe, gemi inşa sanayisinden Ro-Ro taşımacılığının geliştirilmesine kadar çeşitli alanlarda işbirliğini artırmaya odaklanıyor.

Türkiye ve Libya ise altyapı, enerji ve dış ticaret alanlarında birbirini tamamlayan iki stratejik ortak olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin, Kuzey Afrika'daki en önemli pazarlarından biri olan Libya'ya ihracatında mobilya, gıda, makineler, mekanik cihaz ve aletler, demir ve çelikten inşaat malzemeleri başta geliyor.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticari ilişkiler de son yıllarda istikrarlı biçimde güçleniyor. Enerji, sanayi, tekstil, demir-çelik ve inşaat sektörlerinin öne çıktığı ekonomik işbirliğinde, iki ülke 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyor.

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Afrika, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Afrika İhracatı Yüzde 12 Arttı - Son Dakika

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