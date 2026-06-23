Türkiye-Almanya İşbirliği Görüşüldü - Son Dakika
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Türkiye-Almanya İşbirliği Görüşüldü

Türkiye-Almanya İşbirliği Görüşüldü
23.06.2026 12:55
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DEİK ve Alman yetkililer, Türkiye-Almanya iş fırsatlarını ve ticari ilişkileri ele aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile Almanya 10. Cumhurbaşkanı ve Alman-Türk İş Konseyi Onursal Başkanı Christian Wulff'ın Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'yi makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki iş fırsatlarını görüştüğü bildirildi.

DEİK'ten yapılan açıklamada, dün gerçekleşen toplantıda, Bakan Reiche'nin Türkiye-Almanya 6. Dönem JETCO Toplantısı ve Türk-Alman Enerji Forumu vesilesiyle Türkiye'ye yaptığı ziyaretin sonuçları ile iki ülke arasındaki ticari işbirliği imkanlarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, iki ülke iş dünyaları arasındaki somut projelerin desteklenmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Afrika, Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek ortaklıkların teşviki gündem maddelerimiz arasındaydı." ifadesini kullandı.

Yalçındağ, DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi ve Boston Consulting Group'un Türkiye ile Almanya ofislerinin işbirliğiyle hazırlanan "Türkiye-Almanya İşbirliğinin Geleceği" başlıklı rapora değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin önümüzdeki 10 yıllık vizyonunu belirlemeyi amaçlayan rapor hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Almanya ve Türkiye, derin ve doğal bir tamamlayıcılığa dayanan, yüzyıllık ekonomik ve sosyal bağları paylaşıyor. 50 milyar avroya ulaşan mal ticareti ve 10 milyar avroluk hizmet ticareti, ilişkilerimizin yoğunluğunu gösteriyor. Almanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke konumundayken, Türkiye de Almanya'nın en çok ihracat yaptığı 4. ülke konumunda bulunuyor. Ticari ilişkilerin ötesinde, doğrudan yatırımlar da bağlarımızda önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda raporda, ikili ticaret hacminin 10 yıl içerisinde 250 milyar avroya çıkarılabilmesi için işaret edilen büyüme alanlarını, mega trendleri ve sektörel tavsiyeleri Bakan Reiche'ye aktararak görüş alışverişinde bulunduk."

Başbakan Merz'e randevu talebi

Alınan bilgiye göre, iş konseyi heyetinin temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Türk iş insanlarının bir araya gelmesi amacıyla Bakan Reiche aracılığıyla bir randevu talebinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye İş Konseyi, Christian Wulff, Ekonomi, Türkiye, Almanya, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Almanya İşbirliği Görüşüldü - Son Dakika

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