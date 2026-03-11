Türkiye-Almanya Ticaret Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Almanya Ticaret Görüşmesi

11.03.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, Almanya ile otomotiv sektörü için destek beklentilerini iletti, JETCO'yu değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile gerçekleştirdiği görüşmede, Avrupa Birliği'nin (AB) Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nda otomotiv sektörü bakımından belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Almanya'nın desteğinin sürdürülmesine yönelik beklentileri aktardığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Almanya'nın, Türkiye'nin ihracatında birinci sırada yer alan önemli ticaret ortaklarından olduğuna işaret eden Bolat, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile yaptığı verimli görüşmede 19 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 6. Dönem Toplantısı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bolat, görüşmede ayrıca AB ile yürüttükleri yapıcı diyalog sonucunda, Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nda "AB menşei" şartının, Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'yi de kapsayacak şekilde teyit edilmesinden memnuniyet duyduklarını aktardığını bildirdi.

Almanya'nın bu süreçteki yapıcı yaklaşımını takdirle karşıladıklarını da ifade ettiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB otomotiv değer zinciri içindeki güçlü entegrasyonu ve tamamlayıcı rolü dikkate alınarak, Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nda otomotiv sektörü bakımından belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Almanya'nın desteğinin sürdürülmesine yönelik beklentilerimizi dile getirdik. Sayın Büyükelçi ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, KOBİ'ler arası işbirliği ve ileri teknoloji imalat konularını da değerlendirdik. Türkiye-Almanya ekonomik ortaklığını bu çerçevede daha da derinleştirmeye kararlı olduğumuzu teyit ettik."

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Almanya Ticaret Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:30:55. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Almanya Ticaret Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.