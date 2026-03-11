Türkiye-Almanya Ticaret Görüşmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile gerçekleştirdiği görüşmede, Avrupa Birliği'nin (AB) Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nda otomotiv sektörü bakımından belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Almanya'nın desteğinin sürdürülmesine yönelik beklentileri aktardığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Almanya'nın, Türkiye'nin ihracatında birinci sırada yer alan önemli ticaret ortaklarından olduğuna işaret eden Bolat, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile yaptığı verimli görüşmede 19 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 6. Dönem Toplantısı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bolat, görüşmede ayrıca AB ile yürüttükleri yapıcı diyalog sonucunda, Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nda "AB menşei" şartının, Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'yi de kapsayacak şekilde teyit edilmesinden memnuniyet duyduklarını aktardığını bildirdi.

Almanya'nın bu süreçteki yapıcı yaklaşımını takdirle karşıladıklarını da ifade ettiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB otomotiv değer zinciri içindeki güçlü entegrasyonu ve tamamlayıcı rolü dikkate alınarak, Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nda otomotiv sektörü bakımından belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Almanya'nın desteğinin sürdürülmesine yönelik beklentilerimizi dile getirdik. Sayın Büyükelçi ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, KOBİ'ler arası işbirliği ve ileri teknoloji imalat konularını da değerlendirdik. Türkiye-Almanya ekonomik ortaklığını bu çerçevede daha da derinleştirmeye kararlı olduğumuzu teyit ettik."