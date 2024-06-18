Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun üçüncü ülke oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun üçüncü ülke oldu

Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Birimi tarafından yapılan ölçümlere göre, 5 bin 573 uçuşla hava sahası en yoğun üçüncü ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin hava yollarına yaptığı yatırımlarla dünyada ve Avrupa'da söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi olduğunu vurgulayarak, hava trafiğinin her geçen gün arttığını ve ülkenin Avrupa çapında zirveye çıkacağına olan inancının tam olduğunu ifade etti.

18.06.2024 10:09
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Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Biriminin 15 Haziran'daki ölçümlerine göre, teşkilata üye 41 ülke arasında, seyrüsefer hizmeti verdiği 5 bin 573 uçuşla hava sahası en yoğun 3. ülke oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi hava yollarına da yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da söz sahibi ülke konumuna geldiğini ifade etti.

Yatırımlar sonucunda Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor. Türkiye'deki hava yolu trafiği her geçen gün artıyor. 15 Haziran'da ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4 bin 227'e ulaşarak 2023'ün aynı gününde kayıtlara geçen 3 bin 587 rakamına oranla yüzde 17,8 arttı. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak, Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun üçüncü ülke oldu - Son Dakika

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