Türkiye Avrupa'da Hayvan Varlığında Öne Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Avrupa'da Hayvan Varlığında Öne Geçti

Türkiye Avrupa\'da Hayvan Varlığında Öne Geçti

Türkiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Avrupa ülkelerini gerisinde bıraktı. Son 22 yılda Türkiye'de büyükbaş sayısı yüzde 69, küçükbaş sayısı yüzde 40 artış gösterdi. Avrupa'nın hayvan üretiminde en önemli ülkeleri Fransa, Almanya, Romanya ve İspanya'da yıllar içinde gerileme gözlenirken, Türkiye'deki pozitif durum dikkat çekti.

08.05.2024 09:58
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Türkiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Avrupa ülkelerini gerisinde bıraktı. Son 22 yılda Türkiye'de büyükbaş sayısı yüzde 69, küçükbaş sayısı yüzde 40 artış gösterdi. Avrupa'nın hayvan üretiminde en önemli ülkeleri Fransa, Almanya, Romanya ve İspanya'da yıllar içinde gerileme gözlenirken, Türkiye'deki pozitif durum dikkat çekti.

Türkiye hayvan varlığıyla Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı son 22 yılda yüzde 69 artış gösterdi. 2002 yılında 9,8 milyona olan büyükbaş sayısı geçtiğimiz yıl 16,6 milyona yükseldi. Önceki yıllarda Avrupa'nın en geniş büyükbaş varlığına sahip ülkesi Fransa 16,4 milyon adetle Türkiye'yi takip etti. Almanya 10,95 milyon, İtalya 6 milyon, Polonya 6,44 milyon İspanya 6,29 milyon ve İspanya'da 3,72 milyon büyükbaş sayısıyla sıralamayı oluşturdu.

14 yılda Türkiye'den dikkat çeken atak

2010-2023 yılları arası dikkate alındığında Türkiye, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde diğer ülkeleri geride bıraktı. 2010 yılında Fransa yaklaşık 20 milyon büyükbaş varlığıyla bu alanda Avrupa'da lider konumdayken, Almanya 13 milyon adetle ikinci sırada Türkiye ise 11,4 milyon sayısıyla üçüncü sırada yer alıyordu. Gelinen noktada Türkiye'de büyükbaş sayısı artış yakalarken Fransa ve Almanya gerileme gösterdi ve Türkiye ilk sıraya yükseldi. Bahsedilen yıllar arasında Türkiye'nin büyükbaş varlığı yüzde 45,61 artış gösterdi.

Küçükbaş sayısında fark attı

Türkiye 2010-2023 yıllarını kapsayan dönemde küçükbaş hayvan varlığında Avrupa ülkelerinden pozitif ayrıştı. 2023 yılında Türkiye'de keçi dahil küçükbaş sayısı 52,4 milyon olarak gerçekleşti. Son 14 yılda yüzde 78 artış yakalandı. Türkiye'nin ardından küçükbaş sayısı en yüksek ülke 13,6 milyon ile İspanya olurken üçüncü sırada 10,2 milyonla Romanya yer aldı.

Koyun sayısında AB ülkelerinin toplamının yüzde 60'ına sahip

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre Türkiye'nin son 22 yılda koyun sayısında da önemli bir artış oranı yakaladığı görüldü. Türkiye'de koyun sayısı 22 yılda yüzde 40 arttı. 2002 yılında 25,2 milyon olan koyun sayısı geçtiğimiz yıl itibarıyla 42 milyonu aştı. Türkiye'nin koyun sayısı AB ülkelerindeki toplam koyun sayısının yüzde 60'ına denk geliyor. AB ülkelerinin toplamı yaklaşık 70 milyon koyun varlığına sahip.

Öte yandan Türkiye'de et üretimi rakamlarına bakıldığında, 2002 yılında 620 bin 541 ton olan toplam et üretimi, 2023'te 2 milyon 384 bin 47 ton olarak hesaplandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Almanya, Türkiye, Romanya, İspanya, Fransa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Avrupa'da Hayvan Varlığında Öne Geçti - Son Dakika

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