Türkiye, Avrupa\'da teknoloji girişimlerine en fazla tohum öncesi yatırım yapılan ülke oldu

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Fonu'nun, girişimcilerin 136 iş fikrine yatırım yaptığını belirterek, "Bu yatırımların da etkisiyle Türkiye, 2024'ün ilk çeyreğinde Avrupa'da teknoloji girişimlerine en fazla sayıda tohum öncesi yatırım yapılan ülke oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİBTAK BiGG Yatırım Programı desteklerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Kalkınma Fonu ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulan TÜBİTAK BiGG Fonu'nun girişimcilerin 136 iş fikrine yatırım yaptığını belirten Kacır, "149 BiGG uygulayıcı kuruluşuna başvurusu yapılan 2 bin 885 iş fikri arasından çeşitli aşamaları geçerek desteklenmeye hak kazanan projeler, şirket kurulum süreçlerini başarıyla tamamlayarak TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan 900'er bin lira yatırım desteği aldı." ifadelerini kullandı.

Kacır, girişimcilerin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yatırımların da etkisiyle Türkiye, 2024'ün ilk çeyreğinde Avrupa'da teknoloji girişimlerine en fazla sayıda tohum öncesi yatırım yapılan ülke oldu. 2012'den bu yana Bireysel Genç Girişimci Programı kapsamında 2 bin 276 projeye 2 milyar 473 milyon lira destek sağladık. Girişimcilerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."