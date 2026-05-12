Türkiye-Belçika Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

12.05.2026 18:14
İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye ve Belçika arasındaki 200 yıllık bağı ve ticaretin önemini vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ile Belçika arasında 200 yıla yaklaşan çok önemli ve güçlü bir yakınlık olduğunu belirterek, "Avrupa'nın lojistik merkezi Belçika ile Asya ve Avrupa'nın köprü ülkesi, bölgesel üretim gücü olan Türkiye'nin güçlerini birleştirmesini çok değerli buluyor ve önemsiyoruz." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Belçika Krallığı'nın Türkiye'ye yönelik ekonomik misyon ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Belçikalı iş insanları ile Türk iş insanlarının geniş katılımlı networking etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte konuşan İTO Başkanı Avdagiç, Belçika Kraliçesi Mathilde ile beraber gelen heyetle çok yoğun bir programa şahitlik ettiklerini söyledi.

İki ülke arasında 200 yıla yaklaşan çok önemli ve güçlü bir yakınlık olduğunu belirten Avdagiç, "1830'larda bağımsızlığa kavuşan Belçika'yı ilk tanıyan ülkelerden biri Osmanlı İmparatorluğu'ydu." açıklamasında bulundu.

Dolayısıyla her iki ülkenin o günden bu yana birbirleri için önemli iki ortak olmayı başardığını dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kalkınmasında, Türk şehirlerinin altyapısında, özellikle enerjide Belçikalı yatırımcılar çok önemli roller oynadı. 1960'lı yıllardan sonra da Türk toplumu, Belçika toplumu için önemli bir itici güç oldu. Belçika ve Türkiye, yoğun tarihsel birikimle, diplomasi ve siyasette dost, askeri alanda müttefik, ekonomik alanda ise güçlü ortak olmayı başardılar. Avrupa'nın lojistik merkezi Belçika ile Asya ve Avrupa'nın köprü ülkesi, bölgesel üretim gücü olan Türkiye'nin güçlerini birleştirmesini çok değerli buluyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle ziyaretinizin son derece stratejik bir ziyaret olduğunun altını çizmek istiyorum."

Avdagiç, Türkiye'de 719 kayıtlı Belçikalı firmanın bulunduğunu belirterek, kayıtlara göre Belçikalı firmaların Türkiye'de gerçekleştirdiği toplam yatırımın 7,9 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Türk firmalarının Belçika'daki toplam yatırımının yaklaşık 750 milyon dolar olduğunu belirten Avdagiç, "Karşılıklı ticaret hacmimiz 10 milyar dolar seviyesinde." dedi.

Belçika'nın özellikle sanayi üretimi ve ihracatta lojistik, kimya, ilaç, otomotiv, gıda teknolojileri ve makine sektörlerinde öncü rol oynadığını ifade eden Avdagiç, "Doğrudan yatırımları daha ileri noktaya taşımak, dış ticaret rakamlarını yükseltmek için liman yönetimi, sürdürülebilir enerji ve ileri kimya teknolojileri alanlarında önemli fırsatlar bulunuyor." diye konuştu.

"Türkiye, Çin ve ABD'den sonra Avrupa dışındaki en büyük ihracat pazarımız"

Belçika Krallığı Flaman Bölgesi Hükümet Başbakanı Matthias Diependaele ise İstanbul'un doğu ile batının kesişim noktasında yer alan bir şehir olduğunu belirtti.

İstanbul'un çok heyecan verici bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Diependaele, "Bugün kıtanın neredeyse her yerinden daha hızlı büyüyen, inşa eden ve bağlantılar kuran bir şehir." dedi.

Diependaele, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye, Çin ve ABD'den sonra Avrupa dışındaki en büyük ihracat pazarımızdır. Türkiye, AB ile Gümrük Birliği'nin bir parçasıdır ve Avrupa Birliği'nin beşinci büyük ticaret ortağıdır. Avrupa Birliği ise Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, 85 milyonluk genç, dinamik ve Avrupa sanayisiyle derin şekilde entegre olmuş Türkiye ekonomisinin bizim için çok önemli olduğu son derece açıktır."

"İstanbul stratejik bir ekonomi merkezi"

VOKA-Limburg Ticaret Odası Üst Yöneticisi (CEO) Johann Leten da bu işbirliğinin dayanıklılık, inovasyon ve rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İstanbul'un stratejik bir ekonomi merkezi olduğunu belirten Leten, şehrin Flaman Bölgesi için kilit bir rol oynadığını vurguladı.

Leten, üyelerinin birçoğunun Türkiye'de ofisler, üretim tesisleri ve lojistik merkezleriyle aktif olarak faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Johann Leten, "Onlar yalnızca iş yapmıyor, ekonomilerimiz, kültürlerimiz ve insanlarımız arasında uzun vadeli köprüler kuruyorlar." diye konuştu.

Serbest Çalışan Girişimciler Birliği (UNIZO) Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (COO) Gilles Vandorpe ise uluslararası ticaretin değişen koşullar ve gelişen dinamiklerle şekillendiğini belirtti.

Vandorpe, şunları söyledi:

"Günümüz dünyasında büyümeyi sürdürmek istiyorsanız, yalnızca riskleri yönetmekle kalmamalı, yeni fırsatları keşfetmeli, pazarlarınızı çeşitlendirmeli ve güvenilir ekonomik ortaklıklara yatırım yapmalısınız. Bu teorik bir egzersiz değildir. Birçok KOBİ için uluslararası ticaret yapmak kolay ya da kendiliğinden atılan bir adım değildir. Yeni pazarlara girmek isteyenlerin çoğu çok pratik sorular soruyor: Gerçek fırsatlar nerede? Doğru iş ortaklarını nasıl bulabilirim?"

Kaynak: AA

