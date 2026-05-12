Türkiye-Belçika İş Dünyası Buluşması

12.05.2026 17:53
Belçika Ekonomik Misyonu, İstanbul'da ticaret ilişkilerini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesini ele aldı.

(ANKARA) - Belçika Kraliçesi Mathilde'in himayesinde Türkiye'ye gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında, TÜSİAD ve Belçika Girişimciler Federasyonu (VBO-FEB) ev sahipliğinde İstanbul'da iş dünyası buluşması gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye-Belçika ticaret ilişkilerinin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çağrısı öne çıktı.

Belçika Kraliçesi Mathilde'in himayesinde Türkiye'ye gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında, TÜSİAD ve Belçika Girişimciler Federasyonu (VBO-FEB) ev sahipliğinde üst düzey bir iş dünyası buluşması düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen üst düzey toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü hazır bulundu.

Belçika tarafını ise Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken temsil etti. Ayrıca Brüksel, Flaman ve Valon bölge hükümetlerinden üst düzey temsilciler ile her iki ülkeden iş dünyasından temsilciler de görüşmelerde yer aldı.

STRATEJİK DİYALOG VE AB İLE İLİŞKİLER GÜNDEME GELDİ

Toplantıda, Türkiye ile Belçika arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir büyüme alanlarında iş birliği imkanları, sanayi ve değer zincirleri ekseninde ortak fırsatlar ile Türkiye-Belçika-AB ilişkilerinin geleceği ele alındı. Etkinlikte, kamu ve özel sektör temsilcileri arasında üst düzey temasların artırılması ve Türkiye ile Belçika iş dünyası arasında daha güçlü bir stratejik diyaloğun geliştirilmesi hedefi öne çıktı.

OZAN DİREN: "GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ STRATEJİK BİR GEREKLİLİK"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, "İki ülkenin iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren bu etkinlik Türkiye–Belçika ilişkilerini daha stratejik ve sonuç odaklı bir ortaklığa dönüştürme yönünde önemli bir adım. Aynı zamanda, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde Türkiye–AB ilişkilerinin taşıdığı stratejik değeri de bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

AB'nin rekabet gücü ile ekonomik güvenliğini güçlendirmeye yönelik girişimlerini ilerlettiğini kaydede Diren, "Bu yöndeki tüm çalışmaların, Türkiye'nin Avrupa sanayisi ve değer zincirleri içindeki entegre rolünü tam anlamıyla yansıtması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler, AB–Türkiye ilişkilerinde daha kapsayıcı, kurumsallaşmış ve ortak kurallara dayalı bir yaklaşımın gerekliliğini gösteriyor. Bu çerçevede, AB–Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

RENE BRANDERS: "GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNÜMÜZ GERÇEKLERİNE UYUMLU OLMALI"

VBO-FEB Onursal Başkanı René Branders de Belçika Ekonomik Misyonu'nun iki ülke iş dünyası açısından önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu'nun büyük önem taşıdığına inanıyorum. Bu misyon, Belçika ve Türkiye iş dünyalarını doğrudan bir araya getirerek ticaretin, yatırımların ve uzun vadeli ortaklıkların güçlenmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda, AB–Türkiye ekonomik ilişkilerinin daha geniş bir perspektifle ele alınması ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun ilerletilmesi için de önemli bir fırsat sunuyor. Gümrük Birliği'nin, entegre değer zincirleri, dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme gibi günümüz ekonomik gerçeklerine uyumlu hale getirilmesi her iki taraf açısından stratejik önem taşıyor."

Kaynak: ANKA

Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
