Türkiye "Ben Varım" ile NFT dünyasına adım attı - Son Dakika
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Türkiye "Ben Varım" ile NFT dünyasına adım attı

11.03.2022 13:29
Türkiye "Ben Varım" ile NFT dünyasına adım attı

Vodafone Türkiye, dijital platformlarda kadınların görünürlüklerini artırmaya yönelik bir sosyal medya kampanyasına imza attı.

Vodafone Türkiye, dijital platformlarda kadınların görünürlüklerini artırmaya yönelik bir sosyal medya kampanyasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, kadınların güçlenmesi vizyonuyla hayata geçirdiği "Ben Varım" hareketi kapsamında yeni bir kampanya başlattı.

Sosyal medya üzerinden yürütülecek kampanyada, kullanıcılar gerçek hayatta itfaiyeci, pilot, kurye, cankurtaran ve futbolcu olarak görev yapan kadınların yer aldığı eşitlik GIF'leriyle cinsiyet eşitliği mücadelesine destek vermeye davet edilecek.

Kampanya için özel olarak tasarlanan NFT'lerin satışından elde edilecek gelir ise kız çocuklarının futbol eğitimi için kullanılacak. Dünya Kadınlar Haftası vesilesiyle hayata geçirilen kampanyada, erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da varlığını gösteren GIF ve NFT (takas edilemez jeton) tasarımları bir arada kullanılacak. Kampanya aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin ilk NFT projesi olacak.

NFT geliri kız çocuklarının futbol eğitimi için kullanılacak

Kadınların her hikayede var olmasının hedeflendiği kampanyada, sosyal medya kullanıcılarının Instagram'da "Ben Varım" kelimeleriyle yaptıkları aramalarda gerçek hayatta itfaiyeci, pilot, kurye, cankurtaran ve futbolcu olarak görev yapan kadınların yer aldığı eşitlik GIF'leriyle karşılaşmaları sağlanacak.

Çekimli GIF'lerin yanı sıra motivasyonel GIF tasarımlarının da kullanılacağı kampanyayla herkes Instagram'da bu eşitlik GIF'lerini kullanarak kadınların kendilerine yakıştırdıkları her alanda "Ben Varım" demelerini desteklemeye davet edilecek.

Eşitlik GIF'lerinde kullanılan meslek gruplarına özel tasarlanan ilüstratif çizimler, Opensea NFT Marketplace aracılığıyla #BenVarım etiketli bir koleksiyon olarak satışa sunulacak. NFT satışından elde edilecek gelirin tamamı kız çocuklarının futbol eğitimi için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak mücadele verdikleri konuların başında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak yer aldığını belirterek, "Ne yazık ki, hayatın her alanında cinsiyete dayalı eşitsizlik var. Bu ayrımcılığın boyutunu en iyi rakamlar anlatıyor. Bugün ülkemizde nüfusun yüzde 50 si kadın ancak kadın istihdam oranı yüzde 29,1, kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 34,1. Başka bir deyişle, mücadele hep aynı olsa da, rakamlar eşit değil. Bu farkındalığın artması ve bu bilinçle kadın-erkek herkesin cinsiyet eşitsizliğine karşı harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kadınların kendilerine yakıştırdıkları her alanda var olmasını desteklediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu desteğimizi dijital dünyada da göstermek üzere yeni bir sosyal medya kampanyası başlattık. Erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da varlığını gösteren GIF ve NFT tasarımlarını bir arada kullandığımız bu kampanya aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin ilk NFT projesi olacak. Cinsiyet eşitliği alanında böyle yenilikçi teknolojiyle bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, kadınların her hikayede var olmasını desteklemek ve herkesi eşitlik GIF'lerimizi kullanarak kadınların eşitlik mücadelesine destek olmaya davet etmek. NFT satışlarından elde edilecek gelirin tamamını kız çocuklarımızın futbol eğitimi için kullanacağız."

Kadın futboluna destek

Açıklamaya göre, kadınların her alanda sesini duyurabilmesi için uzun yıllardır çalışan Vodafone Türkiye, 10 yıldır Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na destek veriyor. Bu sponsorluk kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçiren Vodafone, spor okullarında futbol eğitimi alan kız çocuklarına destek olacak.

Sponsorluğun 10. yılı için özel olarak tasarlanıp üretilen formaların satışından elde edilecek gelirle 200 kız çocuğunun futbol eğitimine katkı sağlanacak. Proje kapsamında, forma satışından elde edilecek gelire NFT satışından elde edilecek gelir de eklenerek toplamda 550 bin TL'yi aşkın bir bağış tutarına ulaşılması hedefleniyor.

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Vodafone, Türkiye, Futbol, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye 'Ben Varım' ile NFT dünyasına adım attı - Son Dakika


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