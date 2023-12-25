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Türkiye-Birleşik Krallık arasında menşe kolaylığı süresi uzatıldı - Son Dakika
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Türkiye-Birleşik Krallık arasında menşe kolaylığı süresi uzatıldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlar için sağlanan menşe kolaylığında sürenin uzatılmasıyla sanayinin ve ülkedeki yatırımların, 2027'ye kadar hazırlıklarını tamamlayarak istenen menşe oranlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşma imkanına sahip olacağını bildirdi.

Türkiye-Birleşik Krallık arasında menşe kolaylığı süresi uzatıldı
25.12.2023 - 16:01,
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlar için sağlanan menşe kolaylığında sürenin uzatılmasıyla sanayinin ve ülkedeki yatırımların, 2027'ye kadar hazırlıklarını tamamlayarak istenen menşe oranlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşma imkanına sahip olacağını bildirdi.

OSD'den yapılan açıklamaya göre Eroldu, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eroldu, "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin menşe kurallarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnek bir şekilde uygulanmasına karar verilmesi, otomotiv sanayimiz için son derece olumlu değerlendirdiğimiz önemli bir gelişmedir. Belirlenen ilk takvime göre 2024 yılı başından itibaren daha sıkı menşe kurallarının uygulamaya alınması söz konusuydu. Kovid-19 ve küresel, bölgesel gelişmeler elektrikli araçlara yönelik tedarik sanayinin bu hedeflere ulaşmasını geciktirici etki yarattı." ifadelerini kullandı.

Açıklanan yeni karar ile sanayinin ve ülkedeki yatırımların, 2027'ye kadar hazırlıklarını tamamlayarak istenen menşe oranlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşma imkanına sahip olacağını belirten Eroldu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır Ticaret Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdiğimiz temaslar ile konuyu yakinen takip ediyorduk. AB-Birleşik Krallık STA'sı ile eş zamanlı olarak Türkiye-Birleşik Krallık STA'sının menşe kurallarının paralel şekilde değiştirilmesi, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında rekabet kaybının önüne geçilmesi açısından da kritik öneme sahip. Bu vesile ile sanayimiz ile yakın işbirliğinde bulunan, müzakereleri yürüten ve konuya gereken hassasiyeti gösteren Ticaret Bakanlığına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA
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