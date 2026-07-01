Türkiye-Bulgaristan İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye-Bulgaristan İşbirliği Güçleniyor

01.07.2026 17:55
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Ticaret Bakanı Bolat ve Bulgar Bakan Demerdzhiev, sınır kapılarındaki yoğunluğu ve işbirliğini görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, Avrupa Birliği Giriş/Çıkış Sistemi (EES) ve sınır kapılarındaki yoğunluğu görüştü ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev'in video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki güçlü ekonomik ve ticari işbirliği çerçevesinde, 30 Mart 2026 itibarıyla dördüncü aşaması yürürlüğe giren EES uygulaması ve söz konusu uygulamanın iki ülke arasındaki yoğun ticari araç ve yolcu geçişlerine muhtemel etkilerinin görüşmede kapsamlı şekilde ele alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, başta Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları olmak üzere sınır kapılarında yaşanan işlem yoğunluğu ve bekleme süreleri değerlendirilmiş, özellikle yaz sezonunda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın ve ihracatçılarımızın ülkemize giriş ve çıkış süreçlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla ilave kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasına yönelik Türkiye'nin beklentileri Bulgaristan tarafına iletilmiştir."

Açıklamada, Bakan Bolat'ın, Türkiye tarafından sınır kapılarında yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla gümrük personeli ve kolluk görevlisi sayılarının artırılması, teknik altyapının güçlendirilmesi ve geçiş süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik alınan tedbirler hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu da ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaret akışının ve Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerin kesintisiz şekilde sürdürülmesi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve sınır kapılarındaki yoğunluğun etkin biçimde yönetilmesi amacıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Bulgaristan İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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