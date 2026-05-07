Türkiye-Cezayir Ticaret Hedefi 10 Milyar Dolar

Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Her iki ülke liderleri bizlere 10 milyar dolarlık karşılıklı dış ticaret hacmine ulaşma hedefleri vermişlerdi. İnanıyoruz ki bu sene özellikle dış ticarette iki ülke arasında ciddi bir yukarı doğru atılım, ivme sağlanacaktır" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Türkiye ile Cezayir arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Türkiye-Cezayir İş Forumu düzenledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen forumda enerji, inşaat, tarım, tekstil ve gıda sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği imkanları ele alındı. Programda konuşan Bakan Bolat, Türkiye ve Cezayir arasındaki güçlü bağlar sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerde çok güzel gelişmeler yaşandığını dile getirdi. Bolat, gün içerisinde Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısının yapılacağını kaydederek, toplantı kapsamında her iki ülkenin iş insanları tarafından ikili görüşmeler yapılacağını ve anlaşmalar imzalanacağını söyledi.

"Türkiye-Cezayir Tercihli Ticaret Anlaşması görüşmelerinin yıl sonuna kadar sonuçlanması için irademizi ortaya koyacağız"

Türkiye ile Cezayir arasında görüşülen Tercihli Ticaret Anlaşması'na da değinen Bolat, "Bugünkü toplantının somut sonuçları olarak Türkiye ile Cezayir arasında müzakereleri 2 yıldır devam eden Tercihli Ticaret Anlaşması görüşmelerinin yıl sonuna kadar bir anlaşma ile sonuçlanması irademizi birlikte karşılıklı olarak ortaya koyacağız. Bunun yanında yatırımcılar için çok önemli bir husus, yatırımların teşvik edilmesi ve yatırımların korunması ve bu anlamda iki ülke arasında bir anlaşma imzalanmasına büyük bir ihtiyaç var. Bu konuda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Cezayir Maliye Bakanlığı arasında görüşmeler devam etmektedir. Bunun da en kısa sürede anlaşma ile sonuçlanmasını gönülden arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"2026'da dış ticarette Türkiye ve Cezayir arasında ciddi bir yukarı doğru atılım sağlanacaktır"

Bolat, Türkiye ile Cezayir arasında güçlü bir ilişki olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin Cezayir'in dördüncü büyük ortağı olduğunun altını çizdi. Cezayir'in de Türkiye'nin Afrika'daki üçüncü en büyük ortağı olduğunu söyleyen Bolat, konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle müteahhitlik yatırımlarında dünyada bizim yedinci büyük ortağımız. Yatırımlar noktasında da Cezayir'deki 8 milyar dolara yakın, bin 600'den fazla yatırımcımızla, iş insanlarımızla petrol ve doğal gaz haricindeki en güçlü ortak Türkiye. Bu anlamda karşılıklı dış ticaretimiz 2024'te 6,4 milyar dolardı, 2025'te ise 5,6 milyar dolar. Bu durum özellikle doğal gaz ve petrol fiyatlarının 2024 ve 2025 yılında önemli ölçüde düşmesinden kaynaklanan geçici bir düşmeydi. Oysa her iki ülke liderleri 2023 yılındaki Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi toplantısında bizlere 10 milyar dolarlık karşılıklı dış ticaret hacmine ulaşma hedefleri vermişlerdi. İnanıyoruz ki bu sene özellikle dış ticarette iki ülke arasında ciddi bir yukarı doğru atılım sağlanacaktır. Bu anlamda biz siyasi yöneticiler ve bürokrasideki arkadaşlarımız ve finans sistemindeki yöneticilerle her iki ülke dış ticaretinin yatırımlarının önündeki ortaya çıkabilen sorunları çözme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz ve bunu da sahaya yansıtacağız."

"Türkiye, Cezayir'in dış ticaretinde önemli bir pay oluşturuyor"

Cezayir'in Afrika'nın en güçlü ekonomilerinden birine sahip olduğunu, bu anlamda dış ticaretinin de oldukça yüksek olduğunu bildiren Bolat, "Bu kapsamda baktığımızda 270 milyar dolar milli geliri ve yaklaşık 96 milyar dolar dış ticareti olan bir ülke. Türkiye de Cezayir'in dış ticaretinde ihracatta ve ithalatta önemli bir pay oluşturuyor. Nüfusu 45 milyon. Bu anlamda tüketim gücü yüksek, yatırım noktasında da elverişli. Biz, bir ülkede yatırımlarımız karşılıklı hızlandıkça o ülkeyle dış ticaretimizin çok hızlı bir ivme kaydettiğini gördük. Buna ek olarak bir finans ilişkisinin olması da büyük önem taşıyor" dedi.

"Demir-çelik, kimyevi ürünler, temizlik ürünleri, tekstil sektörlerinde çok sayıda Türk yatırımcı Cezayir'de faaliyet göstermekte"

Türkiye'de geçen yılın milli gelirin yaklaşık 1,6 trilyon dolar ve mal ihracat ve ithalat toplamının ise yaklaşık 396 milyar dolar olduğunu kaydeden Bolat, "Biz birlikte büyüme, güçlenme, birlikte kazanma anlayışıyla dost ve kardeş ülkeleri de önceleyerek ekonomide entegrasyon düzeyimizi onlarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi toplantısı her iki ülke cumhurbaşkanlarının liderliğinde Türkiye-Cezayir ilişkilerine muazzam bir katkı yapacaktır. Yatırımlar noktasında demir-çelik, kimyevi ürünler, temizlik ürünleri, tekstil sektörlerinde ve inşallah bundan sonra yenilenebilir enerji, güneş enerjisi alanlarında çok sayıda Türk yatırımcı başarıyla Cezayir'de faaliyet göstermektedirler. Her iki ülke arasındaki ihracat, ithalat akımının da öncüleri bu şirketlerimiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin petro-kimya üretimine büyük bir ivme kazandıracak olan şirketleriyle Cezayir'in Milli Petrol ve Gaz Şirketi ortaklığında yürütülen projenin de yatırımlarını hızlandırdığını kaydeden Bolat, 1-2 sene zarfında bu yatırım hizmetinin açılmasıyla Türkiye'nin çok ciddi bir petrokimya üretimine katkı yapacağını sözlerine ekledi.

"Türk müteahhit firmaları bugüne kadar Cezayir'de 687 proje üstlendiler ve tamamladı"

Bolat, Türk müteahhit firmalarının Cezayir'in altyapısı, üst yapısı ve büyük kamu projelerinde çok başarılı projelere imza attığını da belirterek, "Bugüne kadar Cezayir'de 687 proje üstlendiler ve tamamladılar. Bunların karşılığı 24 milyar dolarlık iş hacmi oldu. ve Cezayir bizim dünyada müteahhitlerimizin en çok iş yaptığı yedinci ülke konumunda. Toplu konuttan demir yoluna, kara yolundan baraj projelerine, stadyuma, hastanelere, üst yapılara varıncaya kadar çok sayıda projede Türk müteahhitlerinin imzası var. ve bu konuda Cezayir'in ekonomik gelişimine kalkınmasına ve altyapısının gelişmesini yaptığımız katkılardan dolayı da hem iftihar ediyoruz hem de Cezayirli dostlarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 50'sine yakınını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğini ifade eden Bolat, bu kapsamda Türk yatırımcılarının Cezayir'de yenilenebilir enerjide yatırım yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından Türk ve Cezayirli firmalar arasında çeşitli iş birliği ve yatırım anlaşmaları imzalandı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra Cezayir Dış Ticaret ve İhracatı Teşvik Bakanı Kamel Rezıg, Cezayir Yatırım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Omar Rekkache, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Cezayir Ekonomik Yenileme Konseyi (CREA) Başkan Yardımcısı Reda Hechelaf ve Türkiye ve Cezayir'den birçok iş insanı katıldı. - ANKARA