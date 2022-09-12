TÜRKÇİMENTO Anadolu Buluşmaları'nın altıncısı İzmir'de yapıldı

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Başkanı Fatih Yücelik, "Her yıl asfalt, yol inşası için milyonlarca ton petrol türevi ithal eden Türkiye, yol ihtiyacının önemli bir kısmını tamamen yerli çimento ile karşılayabilir" dedi.

TÜRKÇİMENTO Anadolu Buluşmaları'nın altıncısı İzmir'de gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ev sahipliğinde İzQ İnovasyon Merkezinde düzenlenen programın açılışında konuşan TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, sektörün dönüşümün eşiğinde olduğunu belirtti.

Yakın gelecekte yapay zeka gelişmelerine uyum sağlamış ve küresel iklim krizine olumlu cevap verecek çimento endüstrisinin kurulmasına önderlik edeceklerini vurgulayan Yücelik, dünyanın ikinci en büyük çimento ihracatçısı, aynı zamanda Avrupa'nın lider, dünyanın da beşinci büyük üreticisi konumunda olduklarına dikkati çekti.

Çimento ihracatının 2022 yılının 8 aylık döneminde yüzde 29 artarak 1 milyar 79 milyon dolara çıktığını anımsatan Yücelik, şunları kaydetti:

"Sektör önemli teknolojik değişikliklere gitmek zorunda olduğu için desteklenmesi gerekiyor. Önümüzdeki on yılda dünya ekonomisinin bir numaralı gündem maddesi iklim krizi ve karbon piyasası olacaktır. Geçtiğimiz yıl hazırlanan düşük karbonlu çimento üretimi yol haritası sektörümüze yönelik çok önemli noktalara değiniyor. Yol haritamızın kilometre taşları arasında sürdürülebilirlik dönüşüm programının oluşturulması, alternatif yakıt kullanımının artırılması gibi çeşitli yöntemleri sayabiliriz."

Türkiye'nin petrol fakiri olmasına rağmen çimentoda süper güç olduğunun altını çizen Yücelik, bu avantajın "beton yol" konusunda değerlendirilebileceğini kaydetti.

Beton yollar konusu üzerinde önemle durduklarını anlatan Yücelik, şöyle konuştu:

"Her yıl asfalt, yol inşası için milyonlarca ton petrol türevi ithal eden Türkiye, yol ihtiyacının önemli bir kısmını tamamen yerli çimento ile karşılayabilir. Güvenli, ekonomik, çevreye duyarlı, çağdaş hizmetlerin sunulduğu milli bir ulaştırma sistemi oluşturulmasına katkı sağlamak istiyoruz. Uzun ömürlü, sağlam ve bakım, onarım ihtiyacının az olmasının yarattığı avantaj sebebiyle tercih edilen beton yollar, farklı uygulama seçenekleriyle tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılıyor. Silindirle sıkıştırılmış beton yolları uygulaması mevcut yollara göre sadece ilk yapımında bile yüzde 40 maliyet tasarrufu sağlayarak 3-4 kat daha uzun kullanım ömrü sağlıyor."

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu da bölgenin ülke çimento üretiminin yüzde 8,6'sını, iç satışların yüzde 10'unu, ihracatın yüzde 5,6'sını, toplam satışların yüzde 9'unu, istihdamın yüzde 12,5'ini karşıladığını dile getirdi.

Ege Bölgesi'nin sektöre ve bölge ekonomisine çok büyük katkıları olan köklü firmalara sahip olduğunu anlatan Gökçüoğlu, "Üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkı koymaya devam ediyorlar." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri sunum yaptı.