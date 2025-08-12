Türkiye-Çin Uçuşları Artıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Çin arasındaki sefer sayılarının arttırılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Çin arasındaki hava ulaşımı güçleniyor. Pekin, Şanghay ve Guanzhou'ya haftada toplam 21 yolcu seferi gerçekleştiriyoruz. 26 Ekim 2025 itibarıyla sefer sayılarımız; Pekin 10, Şanghay 11, Guanzhou 10. Böylece haftalık toplam sefer sayımız 31'e yükseliyor. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" denildi.