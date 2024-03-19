Türkiye, COST Kuruluşu'na en çok bütçe aktaran 3. ülke oldu

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) Kuruluşunun yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katılan Türkiye, kuruluşa üye 41 ülke arasında en çok bütçe aktarılan 3. ülke oldu.
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre COST, üyesi olan ülke araştırmacılarının "COST Aksiyonu" adı verilen uluslararası bilim ve teknoloji platformlarına dahil edilmeleri adına faaliyet gösteriyor.
Sunduğu ağ destekleriyle bilim insanlarının uluslararası proje gruplarına erişimlerine ciddi katkılar sağlayan 41 üyeli COST'un kurucu üyeleri arasında Türkiye de yer alıyor.
Kuruluşun katılım istatistikleri doğrultusunda 2023'te de önemli başarılara imza atan Türkiye, yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katılarak COST'taki etkinliğini devam ettirdi. Bu kapsamda Türkiye, 7 bin 96 ile açık ara en fazla çalışma grubu üyesi olan ülke olmayı başardı.
En başarılı 3. ülke
Türkiye, COST ağ faaliyetlerine 1849 bireysel katılım sağlayarak bu alanda en başarılı 3. ülke oldu. Geçen yıl yaklaşık 2,27 milyon avro ile Türkiye, 41 COST üyesi ülke arasında en çok bütçe aktarılan 3. ülke olarak kayıtlara geçti.
Türkiye, cinsiyet dağılımının gözetilmesi ve genç araştırmacıların katılımı verilerinde de başarılı bir performans sergiledi.
Genç araştırmacıların COST aksiyonlarına katılımında yüzde 46,8 ile yüksek bir oran elde edilirken kadın araştırmacıların katılımı istatistiğinde ise yüzde 54,4'lük katılım oranı yakalayarak bu alandaki istikrarını sürdürdü.
Türkiye, COST ağlarına etkin katılımıyla, bilim ve teknolojideki öncü ülkelerden biri olma konumunu sürdürmeyi hedefliyor.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Alan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen genç girişimciler, sorunları ve çözüm yollarını istişare etti. İftar sonrası yapılan toplantıda, şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuldu ve gelecekte Elazığ'ı yönetecek gençlerin yetişmesi hedeflendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, afet öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının şu anda 82 bine çıktığını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem sonrası sigortalı çalışan sayısının arttığını açıkladı. Deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısı depremde 34 bine düşmüşken, şu anda Adıyaman'da 82 bin sigortalı çalışan bulunmaktadır. Bakan Işıkhan, deprem sonrası yapılan desteklerin ve teşviklerin bu artışta önemli bir rol oynadığını belirtti.
Dardanel, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında, Kalabaklı ve Çanakalan köylerinde 10 bin kızılçam fidanıyla 'Dardanel 40. Yıl Hatıra Ormanı' oluşturdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Niyazi Önen, törende yaptığı konuşmada, Dardanel'in 40 yıldır üretim yaparak Türkiye'nin ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Dardanel'in önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, aileye teşekkür etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 değer kazanarak 8.852,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,28 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,06 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının depremde 34 bine düştüğünü, şimdi ise 82 bine yükseldiğini kaydetti. Bakan Işıkhan, depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da yaraların hızla sarıldığını ve kentin ayağa kalktığını vurguladı.
Karadeniz'de sezonun en bereketli dönemi yaşanırken, balık fiyatlarının Ramazan öncesine göre daha ucuz olmasına rağmen vatandaşların balığa ilgisi azaldı. Balıkçılar, istavritin kilosunun 40-50 TL olduğunu belirtirken, satışların durgun olduğunu ve balığın tercih edilmediğini ifade etti.
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